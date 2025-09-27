Більшість студентів в Україні має відстрочку від мобілізації. Зокрема, якщо вони здобувають освіту за денною чи дуальною формою.

При цьому не порушують рівня послідовності здобуття освіти. Перший проректор Львівського національного університету імені Івана Франка Андрій Гукалюк розповів 24 Каналу, чи діє відстрочка під час літніх канікул та вступної кампанії на наступний рівень вищої освіти.

Чи діє відстрочка під час канікул та вступної кампанії?

Перший проректор ЛНУ розповів, що під час канікул студент не втрачає права на відстрочку.

У довідці, яку ми видаємо, вказано, що він вступив, наприклад, у 2023 році і завершує навчання у 2027 році. А щодо періоду вступної кампанії між рівнями, то 30 червня, всіх, хто навчався на бакалавраті, відраховують з університету, бо вони завершили навчання на відповідному рівні,

– уточнив він.

Цікаво! Норма послідовності здобуття освіти полягає у тому, що студент, магістрант чи аспірант денної або дуальної форми має право на відстрочку від мобілізації, якщо здобуває послідовну освіту. Тобто, до прикладу, навчається на магістратурі, якщо вже має ступінь бакалавра, а не магістра.

І додав, що такі особи відповідно втрачають право на відстрочку і отримують її знову, якщо вступили в магістратуру з вересня. Так само і щодо періоду вступної кампанії в аспірантуру після магістратури. Все чітко регламентовано.

За що зараз відраховують студентів із ЛНУ?