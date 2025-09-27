Большинство студентов в Украине имеет отсрочку от мобилизации. В частности, если они получают образование по дневной или дуальной форме.

При этом не нарушают уровень последовательности получения образования. Первый проректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Андрей Гукалюк рассказал 24 Каналу, действует ли отсрочка во время летних каникул и вступительной кампании на следующий уровень высшего образования.

Смотрите также Когда студент может потерять право на отсрочку

Действует ли отсрочка во время каникул и вступительной кампании?

Первый проректор ЛНУ рассказал, что во время каникул студент не теряет права на отсрочку.

В справке, которую мы выдаем, указано, что он поступил, например, в 2023 году и завершает обучение в 2027 году. А относительно периода вступительной кампании между уровнями, то 30 июня, всех, кто учился на бакалавриате, отчисляют из университета, потому что они завершили обучение на соответствующем уровне,

– уточнил он.

Интересно! Норма последовательности получения образования заключается в том, что студент, магистрант или аспирант дневной или дуальной формы имеет право на отсрочку от мобилизации, если получает последовательное образование. То есть, к примеру, учится на магистратуре, если уже имеет степень бакалавра, а не магистра.

И добавил, что такие лица соответственно теряют право на отсрочку и получают ее снова, если поступили в магистратуру с сентября. Так же и относительно периода вступительной кампании в аспирантуру после магистратуры. Все четко регламентировано.

Смотрите также Кто из студентов имеет право на отсрочку сейчас

За что сейчас отчисляют студентов из ЛНУ?