"30 июня всех отчисляют": будут ли студенты иметь отсрочку во время летних каникул
- В период летних каникул студенты не теряют права на отсрочку от мобилизации.
- Студенты теряют отсрочку после завершения обучения, в частности на бакалавриате, но могут получить ее снова, если поступят на следующий уровень образования.
Большинство студентов в Украине имеет отсрочку от мобилизации. В частности, если они получают образование по дневной или дуальной форме.
При этом не нарушают уровень последовательности получения образования. Первый проректор Львовского национального университета имени Ивана Франко Андрей Гукалюк рассказал 24 Каналу, действует ли отсрочка во время летних каникул и вступительной кампании на следующий уровень высшего образования.
Смотрите также Когда студент может потерять право на отсрочку
Действует ли отсрочка во время каникул и вступительной кампании?
Первый проректор ЛНУ рассказал, что во время каникул студент не теряет права на отсрочку.
В справке, которую мы выдаем, указано, что он поступил, например, в 2023 году и завершает обучение в 2027 году. А относительно периода вступительной кампании между уровнями, то 30 июня, всех, кто учился на бакалавриате, отчисляют из университета, потому что они завершили обучение на соответствующем уровне,
– уточнил он.
Интересно! Норма последовательности получения образования заключается в том, что студент, магистрант или аспирант дневной или дуальной формы имеет право на отсрочку от мобилизации, если получает последовательное образование. То есть, к примеру, учится на магистратуре, если уже имеет степень бакалавра, а не магистра.
И добавил, что такие лица соответственно теряют право на отсрочку и получают ее снова, если поступили в магистратуру с сентября. Так же и относительно периода вступительной кампании в аспирантуру после магистратуры. Все четко регламентировано.
Смотрите также Кто из студентов имеет право на отсрочку сейчас
За что сейчас отчисляют студентов из ЛНУ?
- С 1 сентября из Львовского национального университета отчислили 65 студентов.
- Они в основном написали заявление по собственному желанию.
- 15 студентов-первокурсников отчислили из ЗВО, потому что они в течение первых 10 дней не появились на обучение.
- Это и парни, и девушки. Причины отчислений могут быть разные.