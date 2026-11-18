З 2025 року у нашій державі відрахували із закладів освіти близько 50 тисяч студентів-чоловіків віком понад 25 років. Причина – невиконання навчального плану.

Про це міністр освіти і науки Андрій Бутенко розповів в інтерв'ю Суспільному.

Чому відрахували студентів?

У Міністерстві освіти і науки пояснили, що під час перевірок виявляють випадки, коли навчання студентів де-факто не підтверджується. Перевірки здійснює МОН спільно з Державною службою якості освіти.

Виявляємо випадки, коли немає підтверджень, що люди навчаються, що відвідують заняття. Тоді відбувається відрахування. З 2025 року було відраховано близько 50 тисяч таких чоловіків – за невиконання навчального плану,

– зазначив міністр.

І додав, що нині частка студентів віком понад 25 років у різних закладах освіти становить близько 2,5%. Водночас у деяких приватних закладах освіти цей показник сягав 90%.

Яка тенденція?

Посадовець також уточнив, що тенденція до зростання кількості чоловіків, старших за 25 років, які прагнули продовжити навчання, почалася ще 2022 року. Пік припав на 2024 рік, коли до різних закладів освіти вступили понад 100 тисяч чоловіків цієї вікової категорії. Бутенко при цьому зауважив, що мовиться не лише про університети.

Я говорю не лише про вищу, тому що в нас ще є і професійна освіта. Таких чоловіків якраз більше у фаховій передвищій освіті – і багато хто з них вчиться насправді,

– резюмував міністр.

Хто має право на відстрочку?

Нагадаємо, що зараз відстрочку від мобілізації студентам надають на семестр, але не більше ніж на шість місяців.

Право на неї мають, зокрема, студенти, які здобувають освіту за денною або дуальною формою та дотримуються встановленої законом послідовності рівнів освіти.

Так, відстрочку не оформлюють автоматично на весь період навчання. Її тривалість прив'язана до навчального семестру.