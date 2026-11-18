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Об этом министр образования и науки Андрей Бутенко рассказал в интервью Суспильному.

Почему отчислили студентов?

В Министерстве образования и науки пояснили, что в ходе проверок выявляются случаи, когда обучение студентов де-факто не подтверждается. Проверки проводит МОН совместно с Государственной службой качества образования.

Мы выявляем случаи, когда нет подтверждений того, что люди учатся, что посещают занятия. Тогда происходит отчисление. С 2025 года было отчислено около 50 тысяч таких мужчин – за невыполнение учебного плана– отметил министр.

И добавил, что в настоящее время доля студентов в возрасте старше 25 лет в различных учебных заведениях составляет около 2,5%. В то же время в некоторых частных учебных заведениях этот показатель достигал 90%.

Какова тенденция?

Чиновник также уточнил, что тенденция к росту числа мужчин старше 25 лет, стремившихся продолжить обучение, началась еще в 2022 году. Пик пришелся на 2024 год, когда в различные учебные заведения поступили более 100 тысяч мужчин этой возрастной категории. Бутенко при этом отметил, что речь идет не только об университетах.

Я говорю не только о высшем образовании, потому что у нас еще есть и профессиональное образование. Таких мужчин как раз больше в профессиональном предвысшем образовании – и многие из них действительно учатся– подытожил министр.

Кто имеет право на отсрочку?

Напомним, что сейчас отсрочку от мобилизации студентам предоставляют на семестр, но не более чем на шесть месяцев.

Право на нее имеют, в частности, студенты, получающие образование по дневной или дуальной форме и соблюдающие установленную законом последовательность уровней образования.

Так, отсрочка не оформляется автоматически на весь период обучения. Ее продолжительность привязана к учебному семестру.