Ніколи не кажіть ці фрази вихователям дитячого садка
Робота вихователем або нянею у дитсадку потребує чималої витримки. Коли працюєш з великою групою дітей, маєш забути про поганий настрій, бути позитивним і спокійним.
Тож ця професія не така вже й легка, як здається на перший погляд. Проте не всі це розуміють. Що не варто говорити вихователям дошкільнят, розповіла няня з Великобританії Тіллі Олдерслейд.
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Ніколи не кажіть ці фрази вихователям дитячого садка
- "Робота в дитячому садку чи яслах має бути насправді легкою".
Така фраза абсолютно знецінює чужу працю. Це можуть говорити тільки ті, хто ніколи не працював з дітьми.
- "Ти, напевно, цілий день сидиш і граєшся".
Працювати у дитсадку надзвичайно відповідально, це не тільки одні забави. Мало хто знає, але вихователі і їх помічники (няні) мають виконувати навчальний план, щоб діти всебічно розвивалися.
- "Ти, мабуть, нічого не робиш, тільки обіймаєш дітей".
Робота в яслах чи дитячому садку – це не тільки постійні веселощі, обійми, пісні і вічне щастя і радість. Це перш за все – велика відповідальність.