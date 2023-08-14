Так что эта профессия не так уж легка, как кажется на первый взгляд. Однако не все это понимают. Что не стоит говорить воспитателям дошкольников, рассказала няня из Великобритании Тилли Олдерслейд.

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Никогда не говорите эти фразы воспитателям детского сада

"Работа в детском саду или яслях должна быть действительно легкой".

Такая фраза совершенно обесценивает чужой труд. Это могут говорить только те, кто никогда не работал с детьми.

"Ты, наверное, целый день сидишь и играешь".

Работать в детском саду чрезвычайно ответственно, это не только одни забавы. Мало кто знает, но воспитатели и их помощники должны выполнять учебный план, чтобы дети всесторонне развивались.

"Ты, должно быть, ничего не делаешь, только обнимаешь детей".

Работа в яслях или детском саду – это не только постоянное веселье, объятия, песни и вечное счастье и радость. Это, прежде всего, большая ответственность.