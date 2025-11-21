Норми безпеки, гігієни, дезінфекції: Санітарний регламент для дитсадків оновили

Міністерство охорони здоров'я оновило Санітарний регламент для дитячих садків в Україні. Він містить зміни щодо вимог безпеки, гігієни та дезінфекції.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення заступниці міністра освіти і науки Анастасії Коновалової. Вона розповіла про ці зміни.

Як оновили регламент?

Посадовиця повідомила, що документ передбачає миття іграшок двічі на день, маркування меблів жовтогарячим кольором тощо.

Кольори халатів, кольори ганчірок, відстань між ліжками, визначена до сантиметрів… Регламентовано. Про яку довіру та автономію можна говорити, коли немає базової довіри до того, що заклад сам розбереться, якого кольору халати вдягати? Сьогодні маємо зміни на краще,

– заявила Коновалова.

Також до регламенту додали новий опис функцій, принципів безпеки освітнього середовища, подали повне оновлення норм меблювання, розширили вимоги до організації робочого місця.

У новій редакції прописали нові норми прибирання, частоти миття, обробки вентиляційних решіток, додали окремі пункти у разі запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, вказано в документі.

У новій редакції чітко заборонили експлуатацію приміщень зі щілинами, тріщинами, пліснявою, слідами затікання, пошкодженнями поверхонь. Нововведенням є розетки з кришками, що закриваються, або із захисними заглушками.

У сфері цивільного захисту регламент містить вимоги щодо обов'язкового забезпечення та утримання укриттів. Визначили також вимоги до дезінфекційних засобів: заборонили використання озоноутворювальних бактерицидних ламп.

Деталізували і гігієнічні вимоги: обов'язкове підмивання при зміні підгузків, частота та обсяги прибирання території і приміщень (очищення від листя, грибів, снігу, заборона перебування безпритульних тварин на території тощо).

Нова редакція санрегламенту дозволяє прання білизни у зовнішніх пральнях та встановлення приміщення для сортування брудної білизни.

