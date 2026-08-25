5 тисяч гривень на першокласника: хто ще може отримати "Пакунок школяра" до 1 листопада

Родини, у яких дитина цього року йде до першого класу, можуть отримати 5 тисяч гривень одноразової допомоги за програмою "Пакунок школяра". У 2026 році перелік того, на що дозволено витрачати ці кошти, розширили.

Про програму нагадали начальник Одеської ОВА Олег Кіпер та очільник Львівської ОВА Максим Козицький. Заяву ще можна подати через "Дію" або у сервісному центрі Пенсійного фонду, однак зробити це потрібно до визначеного терміну.

На що можна витратити 5 тисяч гривень?

"Пакунок школяра" передбачає одноразову виплату для сімей першокласників. Кошти можна використати на одяг і взуття для дитини, канцтовари, книги, спортивне приладдя та інші речі, необхідні для навчання.

З 2026 року можливості програми розширили, зокрема гроші дозволено спрямовувати й на освітні послуги.

За словами Олега Кіпера, програмою вже скористалися майже 150 тисяч родин по всій Україні. На Львівщині від початку серпня допомогу отримали сім'ї майже 12 тисяч першокласників, а на Одещині цього року до першого класу готуються близько 15 тисяч дітей.

Як подати заяву на "Пакунок школяра"?

Оформити допомогу можуть батьки дітей, які у 2026 році йдуть до першого класу. Заяву приймають онлайн через застосунок "Дія" або особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду.

На терміни подання окремо звернув увагу Максим Козицький.

Якщо ви ще не подали заяву, це можна зробити до першого листопада через "Дію" або у сервісному центрі Пенсійного фонду,

– зазначив очільник Львівської ОВА.

Подати заяву потрібно до 1 листопада 2026 року, тому родини першокласників, які ще не скористалися програмою, мають час оформити виплату одним із двох доступних способів.