10 красивих і сильних цитат про кохання з віршів українських поетів
- 24 Канал пропонує добірку цитат про кохання з віршів українських поетів до Дня святого Валентина.
- Цитати, зокрема, таких майстрів слова як Володимир Сосюра, Ліна Костенко, Василь Симоненко, Богдан Лепкий, Андрій Малишко, Олександр Олесь, Микола Вінграновський демонструють красу та силу української поезії.
Українські поети вміли вразити своїми віршованими рядками до глибини душі. Зокрема, коли виливали свої почуття на папір.
До Дня святого Валентина 24 Канал пропонує окремі красиві і сильні цитати про кохання від українських майстрів слова. Крізь десятиліття вони стають ще виразнішими та проникливішими і перероджуються у піснях.
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Красиві і сильні цитати з віршів українських поетів про кохання
Чимало пронизливих рядків знаходимо в інтимній ліриці, зокрема, поетів-шістдесятників. І не лише у них. Тож пропонуємо окремі з них.
"Так ніхто не кохав. Через тисячі літ
лиш приходить подібне кохання.
В день такий розцвітає весна на землі
І земля убирається зрання".
Володимир Сосюра
Артем Пивоваров x Max Barskih – "Так ніхто не кохав"
"Напитись голосу твого,
Того закоханого струму,
Тієї радості і суму,
Чаклунства дивного того".
Ліна Костенко
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"Спини мене отямся і отям
така любов буває раз в ніколи
вона ж промчить над зламаним життям
за нею ж будуть бігти видноколи".
Ліна Костенко
Поезія Ліни Костенко / Maximum.fm
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"Вона прийшла, непрохана й неждана,
І я її зустріти не зумів…
Прийшла любов непрохана й неждана —
Ну як мені за нею не піти?"
Василь Симоненко
*****
"Не любити тебе – не можна.
Володіти тобою – жаль.
І хвилина діяння кожна
Випромінює нам печаль".
*****
Василь Стус
"Для кохання в нас часу мало,
Для мовчання — у нас віки.
Все віддав би, що жить осталось,
За гарячий дотик руки".
Василь Симоненко
Поезія Василя Симоненка / Vasylsymonenko.org
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"В очах твоїх я небо бачу,
Горять на нім вечірні зорі
І відбивають світло своє
В моїй душі, неначе в морі".
Богдан Лепкий
Океан Ельзи – "В твоїх очах я небо бачу"
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"Я люблю твої очі у мрії,
Ті, що глянули в душу колись,
В них мої сподівання й надії
Дивним карбом навік запеклись".
Андрій Малишко
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"Сміються, плачуть солов'ї
І б'ють пiснями в груди:
"Цілуй, цілуй, цілуй її, —
Знов молодiсть не буде!
Олександр Олесь
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"Вас так ніхто не любить. Я один.
Я вас люблю, як проклятий. До смерті".
Микола Вінграновський
Аби зрозуміти краще, як красиво та метафорично українські поети описували свої почуття, радимо у День закоханих (і не лише) ознайомитися із віршами наших митців слова.