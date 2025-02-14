10 красивих і сильних цитат про кохання з віршів українських поетів

Українські поети вміли вразити своїми віршованими рядками до глибини душі. Зокрема, коли виливали свої почуття на папір.

До Дня святого Валентина 24 Канал пропонує окремі красиві і сильні цитати про кохання від українських майстрів слова. Крізь десятиліття вони стають ще виразнішими та проникливішими і перероджуються у піснях.

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Красиві і сильні цитати з віршів українських поетів про кохання

Чимало пронизливих рядків знаходимо в інтимній ліриці, зокрема, поетів-шістдесятників. І не лише у них. Тож пропонуємо окремі з них.

"Так ніхто не кохав. Через тисячі літ

лиш приходить подібне кохання.

В день такий розцвітає весна на землі

І земля убирається зрання".

Володимир Сосюра

Артем Пивоваров x Max Barskih – "Так ніхто не кохав"

"Напитись голосу твого,

Того закоханого струму,

Тієї радості і суму,

Чаклунства дивного того".

Ліна Костенко

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"Спини мене отямся і отям

така любов буває раз в ніколи

вона ж промчить над зламаним життям

за нею ж будуть бігти видноколи".

Ліна Костенко



Поезія Ліни Костенко / Maximum.fm

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"Вона прийшла, непрохана й неждана,

І я її зустріти не зумів…

Прийшла любов непрохана й неждана —

Ну як мені за нею не піти?"

Василь Симоненко

*****

"Не любити тебе – не можна.

Володіти тобою – жаль.

І хвилина діяння кожна

Випромінює нам печаль".

*****

Василь Стус

"Для кохання в нас часу мало,

Для мовчання — у нас віки.

Все віддав би, що жить осталось,

За гарячий дотик руки".

Василь Симоненко



Поезія Василя Симоненка / Vasylsymonenko.org

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"В очах твоїх я небо бачу,

Горять на нім вечірні зорі

І відбивають світло своє

В моїй душі, неначе в морі".

Богдан Лепкий

Океан Ельзи – "В твоїх очах я небо бачу"

*****

"Я люблю твої очі у мрії,

Ті, що глянули в душу колись,

В них мої сподівання й надії

Дивним карбом навік запеклись".

Андрій Малишко

*****

"Сміються, плачуть солов'ї

І б'ють пiснями в груди:

"Цілуй, цілуй, цілуй її, —

Знов молодiсть не буде!

Олександр Олесь

*****

"Вас так ніхто не любить. Я один.

Я вас люблю, як проклятий. До смерті".

Микола Вінграновський

Аби зрозуміти краще, як красиво та метафорично українські поети описували свої почуття, радимо у День закоханих (і не лише) ознайомитися із віршами наших митців слова.