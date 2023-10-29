Російська мова у XXI столітті нікому не потрібна, а тим більше українцям, – Вишебаба

Російська мова не потрібна нікому у XXI столітті. А тим більше українцям, які постраждали від ворога, який спілкується цією мовою.

Про це в інтерв’ю 24 Каналу заявив військовий і поет Павло Вишебаба. За його словами, говорити українською вважається більш елітарно, аніж говорити російською. Натомість російська мова зараз маргіналізована.

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Російська мова у XXI столітті нікому не потрібна

Вишебаба розповів, що його донька з перших секунд чує українську. Сам поет перейшов на українську ще до народження дитини.

Для неї це дуже важливі спогади – якою мовою тато і мама з нею говорять. Ми одразу заклали рідною українську мову – мову нашого роду в майбутньому,

– заявив він.

Поет вважає, що зараз дитину треба захищати "від російського лайна".

"Просто поставте собі питання: "На якого біса дитині взагалі може знадобитися у XXI столітті російська мова?". Не потрібна вона в цьому столітті нікому, а тим більше українцям, які постраждали від ворога, який спілкується російською", – наголосив Вишебаба.

Він додав, що мова роду – це не тільки минуле. Ми самі обираємо, кою мовою буде наш рід розмовляти у майбутньому.

Тому я зараз абсолютно не зрозумію людей, які обирають мовою свого роду російську,

– підкреслив військовий.

Нагадаємо, що також Павло Вишебаба розповів, чому для цивільних людей не працює аргумент, що "військові говорять російською", тому й цивільним нібито можна.