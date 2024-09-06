Федоров анонсував перезавантаження Наглядових рад у вишах

В Україні перезавантажать Наглядові ради в університетах. Уряд вже ухвалив відповідну постанову.

Віцепрем'єр Федоров заявив, що це досить поширений та ефективний західний підхід до управління. І розповів деталі оновлення рад.

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Наглядові ради в університетах України перезавантажать

До складу оновлених Наглядових рад увійдуть компетентні й професійні люди. Вони обиратимуть ректора, сформують йому чіткі й публічні KPI, які він має виконати і за які повинен відповідати.

Також Наглядова рада розробить стратегію розвитку університету, залучатиме інвестиції та систематично оцінюватиме роботу керівництва. До неї увійдуть зовнішні експерти, представники держвлади, освіти та бізнесу,

– повідомив посадовець.

Учасниками пілотного проєкту будуть такі ЗВО:

Національний авіаційний університет;

Запорізький національний університет;

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Членів Наглядової ради затвердить комітет із 6 осіб: троє – від МОН і троє – від міжнародних освітніх організацій, з якими Україна співпрацює з треку реформи вищої освіти.

Ефективні Наглядові ради з представниками бізнесу в університетах – поширена західна практика. В Україні вони вже є в УКУ,

– зауважив Федоров.

І заявив, що в Україні продовжують реформувати вищу освіту відповідно до найкращих світових практик.