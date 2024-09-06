Федоров анонсував перезавантаження Наглядових рад у вишах
Джерело:Михайло Федоров
В Україні перезавантажать Наглядові ради в університетах. Уряд вже ухвалив відповідну постанову.
Віцепрем'єр Федоров заявив, що це досить поширений та ефективний західний підхід до управління. І розповів деталі оновлення рад.
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Наглядові ради в університетах України перезавантажать
До складу оновлених Наглядових рад увійдуть компетентні й професійні люди. Вони обиратимуть ректора, сформують йому чіткі й публічні KPI, які він має виконати і за які повинен відповідати.
Також Наглядова рада розробить стратегію розвитку університету, залучатиме інвестиції та систематично оцінюватиме роботу керівництва. До неї увійдуть зовнішні експерти, представники держвлади, освіти та бізнесу,
– повідомив посадовець.
Учасниками пілотного проєкту будуть такі ЗВО:
- Національний авіаційний університет;
- Запорізький національний університет;
- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
Членів Наглядової ради затвердить комітет із 6 осіб: троє – від МОН і троє – від міжнародних освітніх організацій, з якими Україна співпрацює з треку реформи вищої освіти.
Ефективні Наглядові ради з представниками бізнесу в університетах – поширена західна практика. В Україні вони вже є в УКУ,
– зауважив Федоров.
І заявив, що в Україні продовжують реформувати вищу освіту відповідно до найкращих світових практик.