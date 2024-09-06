Вице-премьер Федоров заявил, что это достаточно распространенный и эффективный западный подход к управлению. И рассказал детали обновления советов.
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Наблюдательные советы в университетах Украины перезагрузят
В состав обновленных Наблюдательных советов войдут компетентные и профессиональные люди. Они будут выбирать ректора, сформируют ему четкие и публичные KPI, которые он должен выполнить, и за которые должен отвечать.
Также Наблюдательный совет разработает стратегию развития университета, будет привлекать инвестиции и систематически оценивать работу руководства. В него войдут внешние эксперты, представители госвласти, образования и бизнеса,
– сообщил чиновник.
Участниками пилотного проекта будут такие ЗВО:
- Национальный авиационный университет;
- Запорожский национальный университет;
- Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника.
Членов Наблюдательного совета утвердит комитет из 6 человек: трое – от МОН и трое – от международных образовательных организаций, с которыми Украина сотрудничает по треку реформы высшего образования.
Эффективные Наблюдательные советы с представителями бизнеса в университетах – распространенная западная практика. В Украине они уже есть в УКУ,
– отметил Федоров.
И заявил, что в Украине продолжают реформировать высшее образование в соответствии с лучшими мировыми практиками.