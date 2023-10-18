В Україні виявили 28 вишів із високим ступенем ризику: чим це загрожує

Державна служба якості освіти України назвала виші, які мають високий ступінь ризику. З-поміж 290 ЗВО таких є 28.

Серед вишів з високим ступенем ризику – Національний авіаційний університет, Київська муніципальна академія музики імені Глієра та Київський університет туризму, економіки і права. Директорка департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої і освіти дорослих Наталія Вітранюк у коментарі УП уточнила, що ступінь ризику не вказує на якість ЗВО.

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В Україні виявили 28 вишів із високим ступенем ризику

Ступені ризику вказують на те, наскільки складно у виші організувати управління. Вони впливають на періодичність планових перевірок вишу. Відповідно до законодавства такі виші мають перевіряти один раз на два роки.

Зауважимо також, що 186 ЗВО потрапили у зону середнього ступеня ризику та 76 – до незначного.

Критерії оцінки:

кількість студентів протягом останніх трьох років;

кількість науково-педагогічних працівників;

стан оприлюднення на офіційному вебсайті вишу документів та інформації;

кількість порушень вимог законодавства у сфері вищої освіти;

наявність відокремлених структурних підрозділів;

наявність іноземних студентів;

частка неакредитованих спеціальностей та освітніх програм.

До вишів із високим рівнем ризику потрапили:

Міжнародна академія екології та медицини (Київ);

Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика (Миколаїв);

Київський інститут бізнесу та технологій (Київ);

Бердянський державний педагогічний університет (Бердянськ);

Східно-європейський слов'янський університет (Ужгород);

Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова (Черкаси);

Київська муніципальна академія музики імені Глієра (Київ);

Київський університет права НАН України (Київ);

Морський інститут післядипломної освіти імені контрадмірала Федора Федоровича Ушакова (Херсон);

Херсонський економічно-правовий інститут (Херсон);

Кам'янець-Подільський податковий інститут (Кам’янець-Подільський);

Інститут екології економіки і права (Київ);

Українсько-Польський вищий навчальний заклад "Центрально-Європейський університет" (Київ);

Європейський медичний університет (Дніпро);

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій (Київ);

Інститут психології і підприємництва (Київ);

Університет сучасних знань (Київ);

Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана" (Дніпро);

Київський хореографічний коледж (Київ);

Київський університет туризму, економіки і права (Київ);

Національний авіаційний університет (Київ);

Міжнародний університет бізнесу і права (Херсон);

Донецький національний медичний університет (Лиман);

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (Кривий Ріг);

Полтавський університет економіки і торгівлі (Полтава);

Дніпровська академія музики (Дніпро);

Луганська державна академія культури і мистецтв (Київ);

Одеський державний університет внутрішніх справ (Одеса).

Вітранюк також додала: якщо кількість зауважень з кожною перевіркою ЗВО не змінюється, ДСЯО сповіщає про це у Міносвіти. Так, виш та керівника можуть перевірити щодо ефективності роботи. Якщо ректор не змінює ситуацію, може отримати догану або позбутися посади.