В Украине обнаружили 28 вузов с высокой степенью риска: чем это грозит

Государственная служба качества образования Украины назвала вузы, имеющие высокую степень риска. Из 290 ЗВО таких есть 28.

Среди вузов с высокой степенью риска – Национальный авиационный университет, Киевская муниципальная академия музыки имени Глиера и Киевский университет туризма, экономики и права. Директор департамента контроля в сфере высшего, профессионального высшего и образования взрослых Наталья Витранюк в комментарии УП уточнила, что степень риска не указывает на качество ЗВО.

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В Украине обнаружили 28 вузов с высокой степенью риска

Степени риска указывают на то, как сложно в вузе организовать управление. Они влияют на периодичность плановых проверок вуза. Согласно законодательству, такие вузы должны проверять один раз в два года.

Заметим также, что 186 ЗВО попали в зону средней степени риска и 76 – в незначительную.

Критерии оценки:

количество студентов за последние три года;

количество научно-педагогических работников;

состояние обнародования на официальном вебсайте вуза документов и информации;

количество нарушений требований законодательства в сфере высшего образования;

наличие обособленных структурных подразделений;

наличие иностранных студентов;

доля неаккредитованных специальностей и образовательных программ.

В вузы с высоким уровнем риска попали:

Международная академия экологии и медицины (Киев);

Международный классический университет имени Филиппа Орлика (Николаев);

Киевский институт бизнеса и технологий (Киев);

Бердянский государственный педагогический университет (Бердянск);

Восточноевропейский славянский университет (Ужгород);

Восточноевропейский университет имени Рауфа Аблязова (Черкассы);

Киевская муниципальная академия музыки имени Глиера (Киев);

Киевский университет права НАН Украины (Киев);

Морской институт последипломного образования имени контрадмирала Фёдора Федоровича Ушакова (Херсон);

Херсонский экономически правовой институт (Херсон);

Каменец-Подольский налоговый институт (Каменец-Подольский);

Институт экологии экономики и права (Киев);

Украинско-Польское высшее учебное заведение "Центрально-Европейский университет" (Киев);

Европейский медицинский университет (Днепр);

Государственный университет информационно-коммуникационных технологий (Киев);

Институт психологии и предпринимательства (Киев);

Университет современных знаний (Киев);

Международный гуманитарно педагогический институт "Бейт-Хана" (Днепр);

Киевский хореографический колледж (Киев);

Киевский университет туризма, экономики и права (Киев);

Национальный авиационный университет (Киев);

Международный университет бизнеса и права (Херсон);

Донецкий национальный медицинский университет (Лиман);

Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского (Кривой Рог);

Полтавский университет экономики и торговли (Полтава);

Днепровская академия музыки (Днепр);

Луганская государственная академия культуры и искусств (Киев);

Одесский государственный университет внутренних дел (Одесса)

Витранюк также добавила: если количество замечаний с каждой проверкой ЗВО не меняется, ДСЯО сообщает об этом Минобразования. Так, вуз и руководителя могут проверить эффективность работы. Если ректор не изменяет ситуацию, может получить выговор или лишиться должности.