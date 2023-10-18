Среди вузов с высокой степенью риска – Национальный авиационный университет, Киевская муниципальная академия музыки имени Глиера и Киевский университет туризма, экономики и права. Директор департамента контроля в сфере высшего, профессионального высшего и образования взрослых Наталья Витранюк в комментарии УП уточнила, что степень риска не указывает на качество ЗВО.
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Степени риска указывают на то, как сложно в вузе организовать управление. Они влияют на периодичность плановых проверок вуза. Согласно законодательству, такие вузы должны проверять один раз в два года.
Заметим также, что 186 ЗВО попали в зону средней степени риска и 76 – в незначительную.
Критерии оценки:
- количество студентов за последние три года;
- количество научно-педагогических работников;
- состояние обнародования на официальном вебсайте вуза документов и информации;
- количество нарушений требований законодательства в сфере высшего образования;
- наличие обособленных структурных подразделений;
- наличие иностранных студентов;
- доля неаккредитованных специальностей и образовательных программ.
В вузы с высоким уровнем риска попали:
- Международная академия экологии и медицины (Киев);
- Международный классический университет имени Филиппа Орлика (Николаев);
- Киевский институт бизнеса и технологий (Киев);
- Бердянский государственный педагогический университет (Бердянск);
- Восточноевропейский славянский университет (Ужгород);
- Восточноевропейский университет имени Рауфа Аблязова (Черкассы);
- Киевская муниципальная академия музыки имени Глиера (Киев);
- Киевский университет права НАН Украины (Киев);
- Морской институт последипломного образования имени контрадмирала Фёдора Федоровича Ушакова (Херсон);
- Херсонский экономически правовой институт (Херсон);
- Каменец-Подольский налоговый институт (Каменец-Подольский);
- Институт экологии экономики и права (Киев);
- Украинско-Польское высшее учебное заведение "Центрально-Европейский университет" (Киев);
- Европейский медицинский университет (Днепр);
- Государственный университет информационно-коммуникационных технологий (Киев);
- Институт психологии и предпринимательства (Киев);
- Университет современных знаний (Киев);
- Международный гуманитарно педагогический институт "Бейт-Хана" (Днепр);
- Киевский хореографический колледж (Киев);
- Киевский университет туризма, экономики и права (Киев);
- Национальный авиационный университет (Киев);
- Международный университет бизнеса и права (Херсон);
- Донецкий национальный медицинский университет (Лиман);
- Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского (Кривой Рог);
- Полтавский университет экономики и торговли (Полтава);
- Днепровская академия музыки (Днепр);
- Луганская государственная академия культуры и искусств (Киев);
- Одесский государственный университет внутренних дел (Одесса)
Витранюк также добавила: если количество замечаний с каждой проверкой ЗВО не меняется, ДСЯО сообщает об этом Минобразования. Так, вуз и руководителя могут проверить эффективность работы. Если ректор не изменяет ситуацию, может получить выговор или лишиться должности.