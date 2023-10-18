Среди вузов с высокой степенью риска – Национальный авиационный университет, Киевская муниципальная академия музыки имени Глиера и Киевский университет туризма, экономики и права. Директор департамента контроля в сфере высшего, профессионального высшего и образования взрослых Наталья Витранюк в комментарии УП уточнила, что степень риска не указывает на качество ЗВО.

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В Украине обнаружили 28 вузов с высокой степенью риска

Степени риска указывают на то, как сложно в вузе организовать управление. Они влияют на периодичность плановых проверок вуза. Согласно законодательству, такие вузы должны проверять один раз в два года.

Заметим также, что 186 ЗВО попали в зону средней степени риска и 76 – в незначительную.

Критерии оценки:

  • количество студентов за последние три года;
  • количество научно-педагогических работников;
  • состояние обнародования на официальном вебсайте вуза документов и информации;
  • количество нарушений требований законодательства в сфере высшего образования;
  • наличие обособленных структурных подразделений;
  • наличие иностранных студентов;
  • доля неаккредитованных специальностей и образовательных программ.

В вузы с высоким уровнем риска попали:

  • Международная академия экологии и медицины (Киев);
  • Международный классический университет имени Филиппа Орлика (Николаев);
  • Киевский институт бизнеса и технологий (Киев);
  • Бердянский государственный педагогический университет (Бердянск);
  • Восточноевропейский славянский университет (Ужгород);
  • Восточноевропейский университет имени Рауфа Аблязова (Черкассы);
  • Киевская муниципальная академия музыки имени Глиера (Киев);
  • Киевский университет права НАН Украины (Киев);
  • Морской институт последипломного образования имени контрадмирала Фёдора Федоровича Ушакова (Херсон);
  • Херсонский экономически правовой институт (Херсон);
  • Каменец-Подольский налоговый институт (Каменец-Подольский);
  • Институт экологии экономики и права (Киев);
  • Украинско-Польское высшее учебное заведение "Центрально-Европейский университет" (Киев);
  • Европейский медицинский университет (Днепр);
  • Государственный университет информационно-коммуникационных технологий (Киев);
  • Институт психологии и предпринимательства (Киев);
  • Университет современных знаний (Киев);
  • Международный гуманитарно педагогический институт "Бейт-Хана" (Днепр);
  • Киевский хореографический колледж (Киев);
  • Киевский университет туризма, экономики и права (Киев);
  • Национальный авиационный университет (Киев);
  • Международный университет бизнеса и права (Херсон);
  • Донецкий национальный медицинский университет (Лиман);
  • Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского (Кривой Рог);
  • Полтавский университет экономики и торговли (Полтава);
  • Днепровская академия музыки (Днепр);
  • Луганская государственная академия культуры и искусств (Киев);
  • Одесский государственный университет внутренних дел (Одесса)

Витранюк также добавила: если количество замечаний с каждой проверкой ЗВО не меняется, ДСЯО сообщает об этом Минобразования. Так, вуз и руководителя могут проверить эффективность работы. Если ректор не изменяет ситуацию, может получить выговор или лишиться должности.