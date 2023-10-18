Серед вишів з високим ступенем ризику – Національний авіаційний університет, Київська муніципальна академія музики імені Глієра та Київський університет туризму, економіки і права. Директорка департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої і освіти дорослих Наталія Вітранюк у коментарі УП уточнила, що ступінь ризику не вказує на якість ЗВО.

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В Україні виявили 28 вишів із високим ступенем ризику

Ступені ризику вказують на те, наскільки складно у виші організувати управління. Вони впливають на періодичність планових перевірок вишу. Відповідно до законодавства такі виші мають перевіряти один раз на два роки.

Зауважимо також, що 186 ЗВО потрапили у зону середнього ступеня ризику та 76 – до незначного.

Критерії оцінки:

  • кількість студентів протягом останніх трьох років;
  • кількість науково-педагогічних працівників;
  • стан оприлюднення на офіційному вебсайті вишу документів та інформації;
  • кількість порушень вимог законодавства у сфері вищої освіти;
  • наявність відокремлених структурних підрозділів;
  • наявність іноземних студентів;
  • частка неакредитованих спеціальностей та освітніх програм.

До вишів із високим рівнем ризику потрапили:

  • Міжнародна академія екології та медицини (Київ);
  • Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика (Миколаїв);
  • Київський інститут бізнесу та технологій (Київ);
  • Бердянський державний педагогічний університет (Бердянськ);
  • Східно-європейський слов'янський університет (Ужгород);
  • Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова (Черкаси);
  • Київська муніципальна академія музики імені Глієра (Київ);
  • Київський університет права НАН України (Київ);
  • Морський інститут післядипломної освіти імені контрадмірала Федора Федоровича Ушакова (Херсон);
  • Херсонський економічно-правовий інститут (Херсон);
  • Кам'янець-Подільський податковий інститут (Кам’янець-Подільський);
  • Інститут екології економіки і права (Київ);
  • Українсько-Польський вищий навчальний заклад "Центрально-Європейський університет" (Київ);
  • Європейський медичний університет (Дніпро);
  • Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій (Київ);
  • Інститут психології і підприємництва (Київ);
  • Університет сучасних знань (Київ);
  • Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана" (Дніпро);
  • Київський хореографічний коледж (Київ);
  • Київський університет туризму, економіки і права (Київ);
  • Національний авіаційний університет (Київ);
  • Міжнародний університет бізнесу і права (Херсон);
  • Донецький національний медичний університет (Лиман);
  • Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (Кривий Ріг);
  • Полтавський університет економіки і торгівлі (Полтава);
  • Дніпровська академія музики (Дніпро);
  • Луганська державна академія культури і мистецтв (Київ);
  • Одеський державний університет внутрішніх справ (Одеса).

Вітранюк також додала: якщо кількість зауважень з кожною перевіркою ЗВО не змінюється, ДСЯО сповіщає про це у Міносвіти. Так, виш та керівника можуть перевірити щодо ефективності роботи. Якщо ректор не змінює ситуацію, може отримати догану або позбутися посади.