Серед вишів з високим ступенем ризику – Національний авіаційний університет, Київська муніципальна академія музики імені Глієра та Київський університет туризму, економіки і права. Директорка департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої і освіти дорослих Наталія Вітранюк у коментарі УП уточнила, що ступінь ризику не вказує на якість ЗВО.
Дивіться також 10 найпопулярніших спеціальностей за зарахуванням на бюджет у виші України у 2023 році
В Україні виявили 28 вишів із високим ступенем ризику
Ступені ризику вказують на те, наскільки складно у виші організувати управління. Вони впливають на періодичність планових перевірок вишу. Відповідно до законодавства такі виші мають перевіряти один раз на два роки.
Зауважимо також, що 186 ЗВО потрапили у зону середнього ступеня ризику та 76 – до незначного.
Критерії оцінки:
- кількість студентів протягом останніх трьох років;
- кількість науково-педагогічних працівників;
- стан оприлюднення на офіційному вебсайті вишу документів та інформації;
- кількість порушень вимог законодавства у сфері вищої освіти;
- наявність відокремлених структурних підрозділів;
- наявність іноземних студентів;
- частка неакредитованих спеціальностей та освітніх програм.
До вишів із високим рівнем ризику потрапили:
- Міжнародна академія екології та медицини (Київ);
- Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика (Миколаїв);
- Київський інститут бізнесу та технологій (Київ);
- Бердянський державний педагогічний університет (Бердянськ);
- Східно-європейський слов'янський університет (Ужгород);
- Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова (Черкаси);
- Київська муніципальна академія музики імені Глієра (Київ);
- Київський університет права НАН України (Київ);
- Морський інститут післядипломної освіти імені контрадмірала Федора Федоровича Ушакова (Херсон);
- Херсонський економічно-правовий інститут (Херсон);
- Кам'янець-Подільський податковий інститут (Кам’янець-Подільський);
- Інститут екології економіки і права (Київ);
- Українсько-Польський вищий навчальний заклад "Центрально-Європейський університет" (Київ);
- Європейський медичний університет (Дніпро);
- Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій (Київ);
- Інститут психології і підприємництва (Київ);
- Університет сучасних знань (Київ);
- Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана" (Дніпро);
- Київський хореографічний коледж (Київ);
- Київський університет туризму, економіки і права (Київ);
- Національний авіаційний університет (Київ);
- Міжнародний університет бізнесу і права (Херсон);
- Донецький національний медичний університет (Лиман);
- Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (Кривий Ріг);
- Полтавський університет економіки і торгівлі (Полтава);
- Дніпровська академія музики (Дніпро);
- Луганська державна академія культури і мистецтв (Київ);
- Одеський державний університет внутрішніх справ (Одеса).
Вітранюк також додала: якщо кількість зауважень з кожною перевіркою ЗВО не змінюється, ДСЯО сповіщає про це у Міносвіти. Так, виш та керівника можуть перевірити щодо ефективності роботи. Якщо ректор не змінює ситуацію, може отримати догану або позбутися посади.