Уряд України погодив новий Перелік галузей знань і спеціальностей. Замість 28 галузей знань тепер буде 11.

Він наближений до Міжнародної стандартної класифікації освіти (МСКО). Так посадовці прагнуть адаптувати внутрішнє законодавство України до європейських правових норм.

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Уряд ухвалив новий Перелік галузей знань і спеціальностей

У МОН зазначають, що погодження цього документа стане кроком у бік інтеграції української освіти в Єдиний європейський простір вищої освіти та елементом трансформації системи вищої освіти.

Так, у новому Переліку галузей знань і спеціальностей залишились такі 11:

Освіта;

Культура, мистецтво та гуманітарні науки;

Соціальні науки, журналістика та інформація;

Бізнес, адміністрування та право;

Інформаційні технології;

Природничі науки, математика та статистика;

Інженерія, виробництво та будівництво;

Охорона здоров'я та соціальне забезпечення;

Транспорт та послуги;

Безпека та оборона;

Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина.



Кабмін затвердив новий Перелік галузей знань і спеціальностей / МОН

Стандарти вищої освіти, затверджені до кожної спеціальності, оновлюватимуть згідно з регламентами ЄС. У МОН кажуть, що це полегшить академічну мобільність студентів.

У міністерстві обіцяють також підготувати таблицю відповідності Переліку галузей знань і спеціальностей 2015 року та нового Переліку, а також анонсувати громадське обговорення відповідно до нового документа.