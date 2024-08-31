Він наближений до Міжнародної стандартної класифікації освіти (МСКО). Так посадовці прагнуть адаптувати внутрішнє законодавство України до європейських правових норм.
Дивіться також У яких містах України новий навчальний рік стартував у серпні
Уряд ухвалив новий Перелік галузей знань і спеціальностей
У МОН зазначають, що погодження цього документа стане кроком у бік інтеграції української освіти в Єдиний європейський простір вищої освіти та елементом трансформації системи вищої освіти.
Так, у новому Переліку галузей знань і спеціальностей залишились такі 11:
- Освіта;
- Культура, мистецтво та гуманітарні науки;
- Соціальні науки, журналістика та інформація;
- Бізнес, адміністрування та право;
- Інформаційні технології;
- Природничі науки, математика та статистика;
- Інженерія, виробництво та будівництво;
- Охорона здоров'я та соціальне забезпечення;
- Транспорт та послуги;
- Безпека та оборона;
- Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина.
Кабмін затвердив новий Перелік галузей знань і спеціальностей / МОН
Стандарти вищої освіти, затверджені до кожної спеціальності, оновлюватимуть згідно з регламентами ЄС. У МОН кажуть, що це полегшить академічну мобільність студентів.
У міністерстві обіцяють також підготувати таблицю відповідності Переліку галузей знань і спеціальностей 2015 року та нового Переліку, а також анонсувати громадське обговорення відповідно до нового документа.