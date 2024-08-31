Він наближений до Міжнародної стандартної класифікації освіти (МСКО). Так посадовці прагнуть адаптувати внутрішнє законодавство України до європейських правових норм.

Дивіться також У яких містах України новий навчальний рік стартував у серпні

Уряд ухвалив новий Перелік галузей знань і спеціальностей

У МОН зазначають, що погодження цього документа стане кроком у бік інтеграції української освіти в Єдиний європейський простір вищої освіти та елементом трансформації системи вищої освіти.

Так, у новому Переліку галузей знань і спеціальностей залишились такі 11:

  • Освіта;
  • Культура, мистецтво та гуманітарні науки;
  • Соціальні науки, журналістика та інформація;
  • Бізнес, адміністрування та право;
  • Інформаційні технології;
  • Природничі науки, математика та статистика;
  • Інженерія, виробництво та будівництво;
  • Охорона здоров'я та соціальне забезпечення;
  • Транспорт та послуги;
  • Безпека та оборона;
  • Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина.


Кабмін затвердив новий Перелік галузей знань і спеціальностей / МОН

Стандарти вищої освіти, затверджені до кожної спеціальності, оновлюватимуть згідно з регламентами ЄС. У МОН кажуть, що це полегшить академічну мобільність студентів.

У міністерстві обіцяють також підготувати таблицю відповідності Переліку галузей знань і спеціальностей 2015 року та нового Переліку, а також анонсувати громадське обговорення відповідно до нового документа.