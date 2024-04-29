Навчання іноземних студентів в Україні: які спеціальності обирають та чи готові вчитися очно

Станом на 1 січня 2024 року у вишах України здобувало освіту на основному навчанні 34 462 іноземних студенти. До 24 лютого 2022 року ця цифра становила понад 84 тисячі.

Найбільше студентів – із Китаю, Індії, Азербайджану, Марокко, Нігерії, Туреччини, Туркменістану, Грузії, рф, Ізраїлю. Про це вказано у дослідженні Українського державного центру міжнародної освіти.

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Як здобувають вищу освіту іноземці в Україні

Проте під час воєнного стану лише 15 % іноземних студентів живуть і навчаються на території нашої держави. Інші перебувають у себе на батьківщині чи в іншій країні.

При цьому лише 47% студентів, які здобувають в Україні вищу освіту, хоче повернутися сюди на очне навчання. 17% прагнуть продовжити навчання дистанційно.

Найпопулярнішим за кількістю іноземних студентів є Харківський національний університет імені Каразіна.

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Які найпопулярніші спеціальності серед іноземців

Найпопулярніші спеціальності, на яких вчаться іноземці в Україні, такі:

медицина;

стоматологія;

фармація і промислова фармація;

менеджмент.



На яких спеціальностях в Україні навчаються іноземні студенти / Український державний центр міжнародної освіти

Більшість студентів через війну здобуває освіту дистанційно – 63%. Решта – в очному або змішаному форматі.

У період із 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року в українських ЗВО зареєстрували лише 14 341 запрошення на навчання для іноземців. Це значно менше, ніж було до повномасштабного вторгнення. Тоді було майже 50 тисяч.

Які проблеми виокремлюють іноземні студенти

Майже третина студентів не вбачає проблем в українській освіті. Інші бачать у нашій системі освіти такі недоліки:

іспит КРОК (складність і погана підготовка);

воєнний стан;

корупція тощо.

У разі продовження воєнного стану в Україні 56 % іноземних студентів говорить про своє повернення в Україну.