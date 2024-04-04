Мовиться про студентів та аспірантів, які навчаються на денній або дуальній формі навчання. Про це ідеться у законодавстві України, інформує 24 Канал.

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Мобілізація студентів

Студенти мають право на відстрочку від мобілізації лише у випадках, коли вони навчаються за денною або дуальною формами здобуття вищої освіти та отримують рівень освіти, який є вищим за раніше здобутий. Це передбачено законом України про освіту.

Зверніть увагу! Студенти, які закінчили бакалаврат і планують вступати на магістратуру, вже не вважаються студентами і, відповідно, не мають права на відстрочку.

Відстрочка для студентів та аспірантів вважається правом, а не обов'язком, тому ті, хто бажає позбутися відстрочки, можуть звернутися до ТЦК та написати заяву про вступ до війська за власним бажанням. Після цього їх можуть мобілізувати або запропонувати укласти контракт із ЗСУ.

Відстрочка для аспірантів

Згідно з законопроєктом про мобілізацію №10449, аспіранти, які здобувають освіту за контрактом, були піддані призову під час мобілізації.

Проте в Раді заявили, що не може бути розрізнення між тими, хто навчається в аспірантурі за контрактом, і тими, хто здобуває освіту на бюджеті. Нардепи вважають, що це суперечить Конституції, оскільки порушується принцип рівності.

Таким чином, у новій версії законопроєкту це розрізнення було видалено, і тепер всі аспіранти, незалежно від форми навчання, матимуть право на відстрочку. В новому варіанті документа чітко зазначається, що особи, що отримують наукові ступені та знаходяться в інтернатурі, не підлягають мобілізації протягом особливого періоду.

Також відомо, що міністерство освіти повинно розробити механізми, зокрема шляхом проведення іспитів, щоб забезпечити, що особи, які не мають реального наміру здобувати науковий ступінь або не мають відповідних знань для цього, не зловживали цим правом під час вступу до аспірантури.

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