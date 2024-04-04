Речь идет о студентах и аспирантах, которые учатся на дневной или дуальной форме обучения. Об этом говорится в законодательстве Украины, информирует 24 Канал.

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Мобилизация студентов

Студенты имеют право на отсрочку от мобилизации только в случаях, когда они учатся по дневной или дуальной формам получения высшего образования и получают уровень образования, который выше ранее полученного. Это предусмотрено законом Украины об образовании.

Обратите внимание! Студенты, которые закончили бакалавриат и планируют поступать на магистратуру, уже не считаются студентами и, соответственно, не имеют права на отсрочку.

Отсрочка для студентов и аспирантов считается правом, а не обязанностью, поэтому те, кто желает избавиться от отсрочки, могут обратиться в ТЦК и написать заявление о вступлении в армию по собственному желанию. После этого их могут мобилизовать или предложить заключить контракт с ВСУ.

Отсрочка для аспирантов

Согласно законопроекту о мобилизации №10449, аспиранты, которые получают образование по контракту, были подвергнуты призыву во время мобилизации.

Однако в Раде заявили, что не может быть различения между теми, кто учится в аспирантуре по контракту, и теми, кто получает образование на бюджете. Нардепы считают, что это противоречит Конституции, поскольку нарушается принцип равенства.

Таким образом, в новой версии законопроекта это различие было удалено, и теперь все аспиранты, независимо от формы обучения, будут иметь право на отсрочку. В новом варианте документа четко отмечается, что лица, получающие научные степени и находящиеся в интернатуре, не подлежат мобилизации в течение особого периода.

Также известно, что министерство образования должно разработать механизмы, в частности путем проведения экзаменов, чтобы обеспечить, что лица, которые не имеют реального намерения получать научную степень или не имеют соответствующих знаний для этого, не злоупотребляли этим правом при поступлении в аспирантуру.

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