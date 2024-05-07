Яким вишам в Україні збільшать та зменшать державне фінансування
7 травня 2024, 13:43Читать новость на русском
Джерело:Сергій Бабак
Міносвіти України розподілило 18,8 мільярдів гривень бюджетних коштів між підпорядкованими йому вишами. У Раді розповіли, яким ЗВО змінили фінансування на наступний рік.
Очільник Освітнього комітету Ради Сергій Бабак назвав 10 вишів, яким збільшили фінансовий потік з бюджету. А також 10 ЗВО, яким його зменшили на 2025 рік.
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Яким вишам збільшили фінансування
10 університетів України, яким збільшать бюджетне фінансування у 2025 році (у відсотках до попереднього):
- 1 – 5. Луцький національний технічний університет – 140%;
- Запорізький національний університет – 140%;
- Таврійський державний агротехнологічний університет – 140%;
- Сумський національний аграрний університет – 140%
- Харківський національний економічний університет імені Кузнеця – 140%;
- 6. Харківський національний університет імені Каразіна – 135,8%;
- 7. Національний університет "Полтавська політехніка" – 135%;
- 8. Сумський державний університет – 132,2%;
- 9. Дніпровський державний аграрно-економічний університет – 131,5%;
- 10. Національний юридичний університет імені Мудрого – 130,2%.
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Яким ЗВО зменшили фінансування
10 університетів України, яким зменшать бюджетне фінансування у 2025 році (у відсотках до попереднього):
- 1. Донецький національний університет імені Стуса (переміщений в 2014 році у Вінницьку область) – 88,4%;
- 2. Донбаська національна академія будівництва і архітектури (переміщена в 2014 році у Івано-Франківську область) – 88%;
- 3. Льотна академія НАУ – 84,3%
- 4. Таврійський національний університет імені Вернадського (переміщений в 2014 році в Київ) – 83,6%;
- 5. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Туган-Барановського (переміщений в 2014 році у Кривий Ріг) – 82,1%
- 6. Приазовський державний технічний університет – 81,5%;
- 7. Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету – 71,1%;
- 8. Київський університет культури і мистецтв – 65,7%;
- 9. Одеський державний екологічний університет – 60,3%;
- 10. Одеська юридична академія – 58,7%.