У кінці серпня цього року чоловікам віком 18 – 22 років дозволили виїжджати за кордон, якщо вони не обіймають певні державні посади. Для виїзду потрібен закордонний паспорт і військово-обліковий документ.

Перший проректор Львівського національного університету імені Івана Франка Андрій Гукалюк розповів 24 Каналу, скільки студентів покинули навчання в ЛНУ, зважаючи на вищезгаданий дозвіл.

Скільки студентів покинули навчання у ЛНУ?

Гукалюк зазначив, що виш не має конкретних даних щодо кількості таких хлопців.

Це може бути близько 10 осіб з вищезгаданих 65, яких відрахували з 1 вересня. Максимум – 15 осіб. Загалом я не бачу масового відтоку людей після того, як ухвалили рішення про дозвіл на виїзд за кордон хлопцям віком 18 – 22 роки,

– зауважив він.

І додав, що це, очевидно, пов'язано з тим, що більшість студентів, які навчаються в ЛНУ на бакалавраті, ще не досягли 21-річного віку. Тож поки ще і навчаються в університеті.

Як ситуація розгортатиметься далі – покаже час. Ми моніторимо ситуацію і контролюємо, як відраховують хлопців,

– резюмував перший проректор львівського ЗВО.

Чи покидають Львівську політехніку першокурсники?