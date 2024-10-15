Близько 300 тисяч дітей виїхали з України перед 1 вересня, – нардеп

Близько 300 тисяч дітей виїхали з України перед початком цього навчального року. Це викликає занепокоєння.

Про це заявила народна депутатка Ніна Южаніна в ефірі Новини.Live. За її словами, багато українців продає своє майно і покидає нашу державу.

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Скільки дітей виїхало з України перед навчальним роком

Народна обраниця вважає, що ця ситуація свідчить про те, що громадяни не отримують чітких сигналів від влади щодо планів на майбутнє.

Це значить, що люди не бачать, не розуміють і не чують, який в нас план дій на найближчу осінь, зиму, що з наступами й нашими військовими можливостями. Сьогодні люди живуть тут, а завтра продають свою квартиру, житло, майно і вирушають,

– заявила Южаніна.

Вона уточнила, що українці переважно виїжджають до Польщі.

Важливо! Днями міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що багато українських учнів 10 – 11 класів на сьогодні виїжджає за кордон. Зокрема, хлопців.

Лісовий заявив, що старшокласники виїжджають з країни

Міністр Лісовий вважає, що Міносвіти має запропонувати учням, які виїжджають за кордон, передусім якісну професійну, передвищу та вищу освіту.

Вона, на його думку, і повинна спонукати дітей залишатися в Україні.

Для цього МОН вживає різноманітні заходи, запевнив міністр.

На його думку, західна освіта частково міфологізована, а ті виші, до яких їдуть здобувати освіту українські учні, не кращі за українські регіональні ЗВО.

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