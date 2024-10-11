Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий під час години запитань до уряду у Верховній Раді 11 жовтня. І розповів, що робить МОН, аби цього не допустити.
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Лісовий заявив, що старшокласники виїжджають з країни
Міністр заявив, що ключове, що Міносвіти має запропонувати таким учням – це якісна професійна, передвища та вища освіта. Вона і повинна спонукати дітей залишатися в Україні.
Я поділяю вашу тривогу. Ми спонукаємо їх залишатися в Україні різними способами,
– запевнив міністр.
Він також Лісовий додав, що західна освіта частково міфологізована, а ті виші, до яких їдуть здобувати освіту українські учні, не кращі за українські регіональні заклади вищої освіти.
Цікаво! У межах цієї вступної кампанії до вишів України Міносвіти запустило систему грантів на навчання. У МОН заявляли, що студенти, які отримали хороші бали на НМТ, але не потрапляють на бюджет, можуть піти навчатися на контрактну форму, отримати гроші від держави і частково відшкодувати вартість здобуття освіти.
У Раді заявили, що чимало студентів повернеться з Польщі після навчання
- Напередодні нардеп від "Слуги народу" Олег Дунда заявив, що понад 60% українських студентів, які зараз здобувають освіту у Польщі, планують повернутися в Україну після завершення навчання.
- Мовиться як про хлопців, так і про дівчат.
- Він вважає, що не треба вважати, що студенти, які поїхали вчитися за кордон, втрачені для нашої держави.
- При цьому нардеп посилався на дані соціологічного дослідження.
- І заявив, що студенти не називають обов'язковою умовою для цього мир та спокій в Україні.