Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 11 октября. И рассказал, что делает МОН, чтобы этого не допустить.
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Лисовой заявил, что старшеклассники выезжают из страны
Министр заявил, что ключевое, что Минобразования должно предложить таким ученикам – это качественное профессиональное, предвысшее и высшее образование. Оно и должно побуждать детей оставаться в Украине.
Я разделяю вашу тревогу. Мы побуждаем их оставаться в Украине различными способами,
– заверил министр.
Он также Лисовой добавил, что западное образование частично мифологизировано, а те вузы, в которые едут получать образование украинские ученики, не лучше украинских региональных высших учебных заведений.
Любопытно! В рамках этой вступительной кампании в вузы Украины Минобразования запустило систему грантов на обучение. В МОН заявляли, что студенты, получившие хорошие баллы на НМТ, но не попадающие в бюджет, могут пойти учиться на контрактную форму, получить деньги от государства и частично возместить стоимость получения образования.
В Раде заявили, что многие студенты вернется из Польши после учебы
- Накануне нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда заявил, что более 60% украинских студентов, сейчас получающих образование в Польше, планируют вернуться в Украину после завершения обучения.
- Речь как о парнях, так и о девушках.
- Он считает, что не следует считать, что студенты, которые поехали учиться за границу, потеряны для нашего государства.
- При этом нардеп ссылался на данные социологического исследования.
- И заявил, что студенты не называют обязательным условием для этого мир и покой в Украине.