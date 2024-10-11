Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 11 октября. И рассказал, что делает МОН, чтобы этого не допустить.

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Лисовой заявил, что старшеклассники выезжают из страны

Министр заявил, что ключевое, что Минобразования должно предложить таким ученикам – это качественное профессиональное, предвысшее и высшее образование. Оно и должно побуждать детей оставаться в Украине.

Я разделяю вашу тревогу. Мы побуждаем их оставаться в Украине различными способами,

– заверил министр.

Он также Лисовой добавил, что западное образование частично мифологизировано, а те вузы, в которые едут получать образование украинские ученики, не лучше украинских региональных высших учебных заведений.

Любопытно! В рамках этой вступительной кампании в вузы Украины Минобразования запустило систему грантов на обучение. В МОН заявляли, что студенты, получившие хорошие баллы на НМТ, но не попадающие в бюджет, могут пойти учиться на контрактную форму, получить деньги от государства и частично возместить стоимость получения образования.

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