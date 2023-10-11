Англійська мова та Школи лідерів: систему військової освіти трансформують за стандартами НАТО

Міноборони України планує здійснити сертифікацію військової освіти відповідно до стандартів НАТО. Процес стартує із вересня 2026 року.

Директор Департаменту військової освіти і науки Міністерства оборони України Володимир Мірненко заявив, що поданню відповідних документів передуватиме інституційний аудит професійної військової освіти за участю радників та партнерів НАТО. Цей аудит запланували на квітень 2025 року.

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Військову освіту України трансформують відповідно до стандартів НАТО

Такі кроки передбачає Концепція трансформації системи військової освіти за стандартами НАТО. Її почали реалізовувати з 1 вересня 2023 року після погодження Кабміну.

Головними перевагами її у МОУ назвали такі:

запровадження спільної підготовки ЗСУ з іншими складовими Сил оборони України, починаючи з оперативного рівня військової освіти;

створення єдиної та інтегрованої системи освіти для підготовки особового складу Сил оборони на основі курсів лідерства L1 – L5;

підготовка особового складу Сил оборони за єдиними освітніми програмами;

реалізація принципу "Освіта впродовж військової кар'єри";

відповідність військової освіти стандарту НАТО "Освіта і підготовка" тощо.

Які зміни чекають на виші

Володимир Мірненко також повідомив, що у військових вишах нашої держави реалізовують пілотні проєкти щодо удосконалення організаційно-штатних структур. Так, створюють Школи лідерів і відповідні підрозділи забезпечення якості освіти.

Він повідомив і те, що інституційний аудит системи військової освіти стартує у квітні 2025 року за участі представників держав-членів НАТО.

Наша амбітна ціль – 1 вересня 2026 року почати процедуру сертифікації наших курсів професійної військової освіти,

– уточнив Мірненко.

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Військовослужбовці ЗСУ мають вільно спілкуватися англійською

Міноборони спільно з Генштабом також посилюють роботу щодо опанування військовослужбовцями іноземних мов. Заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-майор Володимир Коваль розповів, що триває напрацьовання практичних проєктів.

До 2026 року, за його словами, кожний військовослужбовець ЗСУ має вільно розмовляти англійською мовою.

Коваль також акцентував, що одним із пріоритетів є перехід на викладання у військових вишах англійською мовою.