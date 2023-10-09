Проректорка навчального закладу Юлія Харчук у коментарі "УП" підтвердила цю інформацію. Однак зазначила, що це не буде зараз.

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В Острозькій академії утворять військову кафедру

Проректорка уточнила, що кафедру військової підготовки утворять при виші, але згодом. При цьому у ЗВО обіцяють оприлюднити офіційну інформацію на сайті.

В Острозькій академії поки не поспішають розповідати, хто очолить вищезгадану кафедру.

Харчук також заявила, що відкриття кафедри не має нічого спільного з тим фактом, що недавно очільник ГУР України Кирило Буданов вступив до аспірантури Острозької академії на спеціальність "Політологія".

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Буданов став аспірантом Острозької академії