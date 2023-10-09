Проректорка навчального закладу Юлія Харчук у коментарі "УП" підтвердила цю інформацію. Однак зазначила, що це не буде зараз.
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В Острозькій академії утворять військову кафедру
Проректорка уточнила, що кафедру військової підготовки утворять при виші, але згодом. При цьому у ЗВО обіцяють оприлюднити офіційну інформацію на сайті.
В Острозькій академії поки не поспішають розповідати, хто очолить вищезгадану кафедру.
Харчук також заявила, що відкриття кафедри не має нічого спільного з тим фактом, що недавно очільник ГУР України Кирило Буданов вступив до аспірантури Острозької академії на спеціальність "Політологія".
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Буданов став аспірантом Острозької академії
- Очільник Головного управління розвідки Кирило Будановв став аспірантом Острозької академії.
- Його зарахували з 2 жовтня 2023 року на спеціальність "Політологія.
- Буданов навчатиметься на вечірній формі.
- Ректор Острозької академії, Герой України Ігор Пасічник також розповідав: академію закінчив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, дев'ять бойових генералів і командувач 30-ї армії. Тож вона стала популярною.
- Пасічник зауважив, що у його ЗВО є досить потужний молодий викладацький науковий склад.