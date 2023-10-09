Проректор учебного заведения Юлия Харчук в комментарии "УП" подтвердило эту информацию. Однако отметила, что этого не будет сейчас.
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В Острожской академии образуют военную кафедру
Проректор уточнила, что кафедру военной подготовки образуют при вузе, но впоследствии. При этом в ЗВО обещают обнародовать официальную информацию на сайте.
В Острожской академии пока не спешат рассказывать, кто возглавит вышеупомянутую кафедру.
Харчук также заявила, что открытие кафедры не имеет ничего общего с тем фактом, что недавно глава ГУР Украины Кирилл Буданов поступил в аспирантуру Острожской академии на специальность "Политология".
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Буданов стал аспирантом Острожской академии
- Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов стал аспирантом Острожской академии.
- Его засчитали со 2 октября 2023 года на специальность "Политология.
- Буданов будет учиться на вечерней форме.
- Ректор Острожской академии, Герой Украины Игорь Пасечник также рассказывал: академию окончил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, девять боевых генералов и командующий 30-й армией. Так что она стала популярной.
- Пасечник отметил, что в его ЗВО достаточно мощный молодой преподавательский научный состав.