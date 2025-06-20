У МОН розповіли про зміни у базовому військовому вишколі студентів

Програму базового військового вишколу, який згодом проходитимуть студенти, можуть змінити. У Верховній Раді України вже зареєстрували документ зі змінами до законодавства.

Про це заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький повідомив в етері, передає Укрінформ. Заступник очільника МОН при цьому розповів деталі.

До теми За відмову відрахують із вишу: як відбуватиметься базова військова підготовка студентів

Як змінять військовий вишкіл студентів

Посадовець каже: зміни передбачають три кредити (90 годин) теоретичної підготовки та два кредити (60 годин) практики.

Наразі відповідно до чинного закону є три кредити (фактично 90 годин навчання) з теоретичної підготовки і сім кредитів (210 годин) підготовки практичної. Це буде змінено – йдеться про три кредити теоретичної підготовки і лише два кредити практичні,

– повідомив заступник очільника МОН.

Й уточнив, що практичні заняття передбачатимуть виїзди групою на полігон, роботу з бригадами "для того, щоб люди не боялися зброї, навчилися орієнтуватися на місцевості і здобули фізичну підготовку". Військовий вишкіл проходитимуть студенти, які досягли 18 років, тобто на другому курсі вишу.

Винницький розповів, що у цьому разі не йдеться про підготовку мобілізаційного ресурсу. І додав, що мобілізаційний вік починається з 25 років і це не зміниться.

Йдеться про дуже практичні навички, які входять у парадигму так званого національного спротиву. Щоб ми не боялися зброї, а ворог знав, що кожен з наших молодих громадян вміє себе захищати при потребі,

– зазначив посадовець.

Раніше Винницький розповів, чи проходитимуть загальновійськову підготовку магістранти та аспіранти.