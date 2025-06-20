Об этом заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий сообщил в эфире, передает Укринформ. Заместитель главы МОН при этом рассказал детали.

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Чиновник говорит: изменения предусматривают три кредита (90 часов) теоретической подготовки и два кредита (60 часов) практики.

Сейчас в соответствии с действующим законом есть три кредита (фактически 90 часов обучения) по теоретической подготовке и семь кредитов (210 часов) подготовки практической. Это будет изменено – речь идет о трех кредитах теоретической подготовки и только два кредита практической,

– сообщил заместитель главы МОН.

И уточнил, что практические занятия будут предусматривать выезды группой на полигон, работу с бригадами "для того, чтобы люди не боялись оружия, научились ориентироваться на местности и получили физическую подготовку". Военную подготовку будут проходить студенты, достигшие 18 лет, то есть на втором курсе вуза.

Винницкий рассказал, что в этом случае речь не идет о подготовке мобилизационного ресурса. И добавил, что мобилизационный возраст начинается с 25 лет и это не изменится.

Речь идет об очень практических навыках, которые входят в парадигму так называемого национального сопротивления. Чтобы мы не боялись оружия, а враг знал, что каждый из наших молодых граждан умеет себя защищать при необходимости,

– отметил чиновник.

Ранее Винницкий рассказал, будут ли проходить общевойсковую подготовку магистранты и аспиранты.