Коли і чи всі студенти проходитимуть військову підготовку: відповідь Міноборони

З вересня цього року студенти у вишах проходитимуть базову загальновійськову підготовку. Вона відбуватиметься й у час канікул.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву заступника міністра оборони Сергія Мельника в ефірі телемарафону. Обсяг базової загальновійськової підготовки для студентів вишів становитиме 300 академічних годин.

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Коли студенти проходитимуть військову підготовку

90 годин теорії студенти проходитимуть у закладах освіти під час освітнього процесу на 1 або 2 курсі. А 210 годин практики – у військових частинах і центрах під час канікул.

Теорію мають пройти всі студенти – і чоловіки, і жінки. Практичний курс є обов'язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров'я. Жінки проходитимуть практику тільки за власним бажанням і після проходження медичного огляду,

– зауважив Мельник.

Під час навчання студенти повинні опанувати тактичну, вогневу, розвідувальну та психологічну підготовку, основи військової дисципліни, домедичну допомогу, поводження зі зброєю тощо.

Після проходження базової загальновійськової підготовки вони складатимуть військову присягу та отримають сертифікат і військово-облікову спеціальність.

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Хто не проходитиме військовий вишкіл

Мельник також уточнив, що від проходження підготовки звільнятимуть: