Визначили номінації конкурсу "Учитель року – 2025"

Міністерство освіти і науки України визначило номінації, у межах яких проводитимуть щорічний конкурс "Учитель року – 2025".

У наступному навчальному році змагатимуться педагоги, які викладають конкретні чотири предмети. Мовиться про зарубіжну літературу, історію, трудове навчання, хімію.

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У яких номінаціях відбудеться "Учитель року – 2025"

Всеукраїнський конкурс відбудеться у межах двох турів з дотриманням законодавства України щодо забезпечення заходів безпеки, пов'язаних із запровадженням правового режиму воєнного стану в Україні.

Перший тур відбудеться протягом листопада 2024 року – лютого 2025 року. Другий – протягом квітня – травня 2025 року,

– повідомили у МОН.

Зареєструватись для участі в конкурсі педагоги зможуть з 23 вересня до 14 жовтня 2024 року.

Умови та порядок проведення конкурсу мають затвердити та оприлюднити до 1 вересня 2024 року.

Що відомо про конкурс "Учитель року "Всеукраїнський конкурс "Учитель року" є конкурсом професійної майстерності вчителів. Його проводять на державному рівні з метою підвищення престижності професії вчителя в суспільстві.

Завданнями конкурсу є:

виявлення та підтримка талановитих педагогічних працівників, поширення;

кращого педагогічного досвіду;

розвиток творчого потенціалу вчителя та підвищення його професійної майстерності;

сприяння самореалізації вчителя.

"Всеукраїнський конкурс "Учитель року" є конкурсом професійної майстерності вчителів. Його проводять на державному рівні з метою підвищення престижності професії вчителя в суспільстві.Завданнями конкурсу є:виявлення та підтримка талановитих педагогічних працівників, поширення;кращого педагогічного досвіду;розвиток творчого потенціалу вчителя та підвищення його професійної майстерності;сприяння самореалізації вчителя. Джерело : Інститут модернізації змісту освіти

Назвали "Учителів року – 2024"