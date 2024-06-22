У наступному навчальному році змагатимуться педагоги, які викладають конкретні чотири предмети. Мовиться про зарубіжну літературу, історію, трудове навчання, хімію.
До теми Чи рекомендуватиме МОН розпочинати навчальний рік у школах раніше
У яких номінаціях відбудеться "Учитель року – 2025"
Всеукраїнський конкурс відбудеться у межах двох турів з дотриманням законодавства України щодо забезпечення заходів безпеки, пов'язаних із запровадженням правового режиму воєнного стану в Україні.
Перший тур відбудеться протягом листопада 2024 року – лютого 2025 року. Другий – протягом квітня – травня 2025 року,
– повідомили у МОН.
Зареєструватись для участі в конкурсі педагоги зможуть з 23 вересня до 14 жовтня 2024 року.
Умови та порядок проведення конкурсу мають затвердити та оприлюднити до 1 вересня 2024 року.
Що відомо про конкурс "Учитель року"Всеукраїнський конкурс "Учитель року" є конкурсом професійної майстерності вчителів. Його проводять на державному рівні з метою підвищення престижності професії вчителя в суспільстві.
Завданнями конкурсу є:
виявлення та підтримка талановитих педагогічних працівників, поширення;
кращого педагогічного досвіду;
розвиток творчого потенціалу вчителя та підвищення його професійної майстерності;
сприяння самореалізації вчителя.
Джерело: Інститут модернізації змісту освіти
Назвали "Учителів року – 2024"
- В Україні недавно оголосили переможців Всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2024".
- У Міністерстві освіти і науки України зазначили, що він відбувся попри усі виклики сьогодення.
- Очільники журі номінацій "Географія", "Фізика", "Українська мова та література" та "Образотворче мистецтво" представили результати випробувань.
- Вони відзначили професійну майстерність, новаторство та готовність до змін учасників.