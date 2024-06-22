В следующем учебном году будут соревноваться педагоги, которые преподают конкретные четыре предмета. Речь идет о зарубежной литературе, истории, трудовом обучении, химии.
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В каких номинациях состоится "Учитель года – 2025"
Всеукраинский конкурс состоится в рамках двух туров с соблюдением законодательства Украины по обеспечению мер безопасности, связанных с введением правового режима военного положения в Украине.
Первый тур состоится в течение ноября 2024 года – февраля 2025 года. Второй – в течение апреля – мая 2025 года,
– сообщили в МОН.
Зарегистрироваться для участия в конкурсе педагоги смогут с 23 сентября по 14 октября 2024 года.
Условия и порядок проведения конкурса должны утвердить и обнародовать до 1 сентября 2024 года.
Что известно о конкурсе "Учитель года"Всеукраинский конкурс "Учитель года" является конкурсом профессионального мастерства учителей. Его проводят на государственном уровне с целью повышения престижности профессии учителя в обществе.
Задачами конкурса являются:
выявление и поддержка талантливых педагогических работников, распространение;
лучшего педагогического опыта;
развитие творческого потенциала учителя и повышение его профессионального мастерства;
содействие самореализации учителя.
Источник: Институт модернизации содержания образования
Назвали "Учителей года – 2024"
- В Украине недавно объявили победителей Всеукраинского конкурса "Учитель года – 2024".
- В Министерстве образования и науки Украины отметили, что он состоялся несмотря на все вызовы сегодняшнего дня.
- Руководители жюри номинаций "География", "Физика", "Украинский язык и литература" и "Изобразительное искусство" представили результаты испытаний.
- Они отметили профессиональное мастерство, новаторство и готовность к изменениям участников.