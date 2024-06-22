В следующем учебном году будут соревноваться педагоги, которые преподают конкретные четыре предмета. Речь идет о зарубежной литературе, истории, трудовом обучении, химии.

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В каких номинациях состоится "Учитель года – 2025"

Всеукраинский конкурс состоится в рамках двух туров с соблюдением законодательства Украины по обеспечению мер безопасности, связанных с введением правового режима военного положения в Украине.

Первый тур состоится в течение ноября 2024 года – февраля 2025 года. Второй – в течение апреля – мая 2025 года,

– сообщили в МОН.

Зарегистрироваться для участия в конкурсе педагоги смогут с 23 сентября по 14 октября 2024 года.

Условия и порядок проведения конкурса должны утвердить и обнародовать до 1 сентября 2024 года.

Что известно о конкурсе "Учитель года "Всеукраинский конкурс "Учитель года" является конкурсом профессионального мастерства учителей. Его проводят на государственном уровне с целью повышения престижности профессии учителя в обществе.

Задачами конкурса являются:

выявление и поддержка талантливых педагогических работников, распространение;

лучшего педагогического опыта;

развитие творческого потенциала учителя и повышение его профессионального мастерства;

содействие самореализации учителя.

"Всеукраинский конкурс "Учитель года" является конкурсом профессионального мастерства учителей. Его проводят на государственном уровне с целью повышения престижности профессии учителя в обществе.Задачами конкурса являются:выявление и поддержка талантливых педагогических работников, распространение;лучшего педагогического опыта;развитие творческого потенциала учителя и повышение его профессионального мастерства;содействие самореализации учителя. Источник : Институт модернизации содержания образования

Назвали "Учителей года – 2024"