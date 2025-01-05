Водохреща, Водохреще чи Йордан: як правильно називати свято 6 січня

Свята новорічно-різдвяного циклу тривають і наближається третє велике свято. А як його назвати правильно та як з ним вітати, з'ясуємо.

Наближається другий Святвечір та день Хрещення Господнього. А 24 Канал пояснює як це свято правильно називається українською – Водохреще чи Водохреща, щоб привітати з ним рідних.

Дивіться також Коли українці відзначатимуть другий Святвечір у 2025 році за новим календарем

Як назвати це свято правильно

Уже 5 січня українці відсвяткують другий Святий вечір з Голодною кутею, а наступного дня підуть до храму та на річку, щоб відзначити свято Водохреще.

А ми дослідимо тонкощі назви свята за українськими словниками.

Найчастіше словники – Великий тлумачний словник сучасної мови, Орфографічний словник української мови та Словник церковно-обрядової термінології – фіксують термін Водохреще.

Однак, Вільна енциклопедія "Вікіпедія" наводить інші назви свята, в зокрема і діалектичні. Тому в українців можемо зустріти назви:

Водохреща

Водохрещі

Водохрищі

Водохрища

Водохрестя

Водосвяття

Водоосвячення

Йордан / Єрдань / Ордан / Ордань – на честь річки, в який хрестився Ісус.

Підтвердженням побутування таких назв є низка літературних творів, де використовуються різні слова, для означення свята.

Ці назви не є помилковими та їх можна використовувати в усному мовленні та на письмі для близьких. Але офіційна назва у мові документів – Водохреще (родовий відмінок – Водохреща, наприклад: піду до храму святити воду на Водохреще, діждати Водохреща, провадити обряд Водохреща).

Важливу роль у слові грає і наголос, тут філологи стверджують, що він має падати на другий склад – кажемо ВодОхреще, ВодОхреща, ВодОхрещі. Але у слові ВодохрЕщення, наголос буде інакший.

Саме свято Водохреще увібрало в себе багато язичницьких і християнських обрядів, центральне місце серед яких займали обряди, пов'язані з водою, – зокрема освячення води та купання у крижаній річці.

Про важливість свята для українських традицій свідчить те, що в Україні випущено марку та пам'ятну срібну монету "Водохреще".

Українська марка Водохреще, 2001 року / Вікіпедія

Пам'ятна срібна монета "Водохреще", 2006 року / джерело https://www.my-coin-ua.com/

Третій празник – Святе Водохреща: дивіться відео

Нагадаємо! За новим календарем Різдво – 25 грудня, і Василя – 1 січня, і Водохреща – 6 січня.

Мирних свят, українці!