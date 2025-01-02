У цей день заведено дотримуватися певних традицій, які передаються з покоління в покоління. Коли буде другий Святвечір у 2025 році – розповідає 24 Канал.

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Коли буде другий Святвечір у 2025 році

Другий Святвечір ще називають Голодною кутею. Це пов'язано з тим, що в цей день необхідно дотримуватися посту. Водночас українці займаються приготуванням вечері, яка також має бути скромною.

У 2023 році Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар. Через це дати більшості релігійних свят змістилися на 13 днів назад.

Так, у 2025 році другий Святвечір святкуватимуть 5 січня, за новим церковним календарем, напередодні Водохреща. Втім, деякі віряни дотримуються старого стилю, тому відзначатимуть цей день 18 січня.

Другий Святвечір 2025 / Фото Pinterest

Традиції другого Святвечора

Протягом дня українці дотримуються суворого посту. Господині готують різноманітні святкові страви, серед яких кутя, вареники та узвар. Зазвичай родини збираються за столом та проводять час з близькими.

Після закінчення вечері розпочинається цікавий обряд, який називається "вигнання куті". У цей момент діти вибігають на вулицю, беруть палиці й промовляють: "Тікай, кутя, із покуття, а узвар – іди на базар. Паляниці, залишайтеся на полиці, а дідух – на теплий дух, щоб покинути кожух".

Також ввечері люди в деяких регіонах спалюють Дідуха – різдвяний атрибут з колосків. Так, українці прощаються з зимою та закликають весну.