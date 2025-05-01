Волонтерство зараховуватимуть як практику у вишах: президент підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо сприяння розвитку волонтерства серед здобувачів освіти. Тож волонтерство зможуть зараховувати як практику у вишах.

Про це йдеться у картці відповідного законопроєкту № 11159, зазначає 24 Канал. Автори пояснювали, що волонтерство дає можливість не лише розвивати навички та набувати практичний досвід, а й буде корисним для вступу до ЗВО та згодом і на ринок праці.

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Волонтерство зараховуватимуть як практику у вишах

Відтепер волонтерський досвід може впливати на вступ до закладів освіти, адже його можна включати в мотиваційний лист вступника. До листа можна додати копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують інформацію.

Закон також дозволяє зараховувати час волонтерської діяльності до практики (в разі її відповідності освітній програмі закладу освіти за згодою вишу).

Також волонтерам видаватимуть документ, який підтверджує участь у волонтерській діяльності від громадської, благодійної чи волонтерської організації.

Керівники закладів освіти будуть зобов'язані підтримувати розвиток волонтерських ініціатив та залучення учнів до волонтерської діяльності.