"Не можемо зірвати кампанію": Шкарлет розповів про альтернативу вступу у виші у 2023 році

У 2022 році випускники шкіл не мали можливості складати традиційне ЗНО. Натомість вони писали НМТ і за його результатами вступали до вишів.

Очільник міністерства освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, що у 2023 році основним інструментом вступу у ВНЗ буде зовнішнє незалежне оцінювання. Однак МОН готує альтернативу, зважаючи на повномасштабну війну.

Важливо Національний мультипредметний тест – 2023: коли розпочнеться реєстрація

Як вступатимуть абітурієнти у виші у 2023 році

Так, міністр розповів, що саме ЗНО є пріоритеним і є єдиним інструментом вступу у виші у 2023 році. Однак МОН готує альтернативу вступу на випадок активних бойових дій.

Ми не можемо зірвати вступну кампанію. Міносвіти підготувало відповідну альтернативу – розширений національний мультипредметний тест. Відповідний законопроєкт вже проголосували на засіданні уряді, і ми його скеровуємо у Верховну Раду,

– розповів Шкарлет.

Чому НМТ у час війни ефективніший

Міністр при цьому додав, що саме НМТ дав можливість абітурієнтам, які опинилися за кордоном через війну, вступити у виші України у 2022 році.

Таких осіб було понад 30 тисяч. Вони складали тест у 52 містах 32 країн світу – в університетах або інших підготованих установах. Традиційний формат ЗНО такої можливості не передбачав, уточнив очільник МОН. Таку ж процедуру розглядають і на 2023 рік як альтернативу.

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Коли розпочнеться реєстрація на НМТ – 2023

Очільник МОН Сергій Шкарлет повідомив, що реєстрація на НМТ стартує у квітні 2023 року.

Тестування вступників мають відбутися у червні – липні 2023 року у межах основної та додаткової сесій.

Для вступу у 2023 році можна буде використати результати:

НМТ 2023 року;

НМТ 2022 року;

ЗНО 2020 – 2021 років.

Якими будуть тестові завдання НМТ

Шкарлет також повідомив, що тестові завдання укладуть згідно з програмами незалежного оцінювання з відповідних предметів. Також у міністерстві розповіли, якими будуть вступні іспити у виші у 2023 році. НМТ міститиме обов'язковий та додатковий блоки.

Обов'язковий блок НМТ

Обов'язковий блок cкладатиметься із чотирьох предметів:

української мови;

математики;

історії України;

іноземної мови (на вибір вступників будуть запропоновані англійська, французька, німецька та іспанська мови).

Учасники упродовж 90 хвилин виконуватимуть завдання з української мови та математики. Після короткої перерви ще 90 хвилин працюватимуть над завданнями з історії України та іноземної мови.

Додатковий блок НМТ

В окремий день вступники зможуть скласти додатковий блок НМТ з фізики, хімії чи біології, результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови.

Тестування з додаткових предметів триватиме 75 хвилин.

Змінити формат проведення вступних випробувань можливо лише після ухвалення відповідного Закону, що є компетенцією Верховної Ради України.