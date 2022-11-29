"Не можемо зірвати кампанію": Шкарлет розповів про альтернативу вступу у виші у 2023 році
У 2022 році випускники шкіл не мали можливості складати традиційне ЗНО. Натомість вони писали НМТ і за його результатами вступали до вишів.
Очільник міністерства освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, що у 2023 році основним інструментом вступу у ВНЗ буде зовнішнє незалежне оцінювання. Однак МОН готує альтернативу, зважаючи на повномасштабну війну.
Важливо Національний мультипредметний тест – 2023: коли розпочнеться реєстрація
Як вступатимуть абітурієнти у виші у 2023 році
Так, міністр розповів, що саме ЗНО є пріоритеним і є єдиним інструментом вступу у виші у 2023 році. Однак МОН готує альтернативу вступу на випадок активних бойових дій.
Ми не можемо зірвати вступну кампанію. Міносвіти підготувало відповідну альтернативу – розширений національний мультипредметний тест. Відповідний законопроєкт вже проголосували на засіданні уряді, і ми його скеровуємо у Верховну Раду,
– розповів Шкарлет.
Чому НМТ у час війни ефективніший
Міністр при цьому додав, що саме НМТ дав можливість абітурієнтам, які опинилися за кордоном через війну, вступити у виші України у 2022 році.
Таких осіб було понад 30 тисяч. Вони складали тест у 52 містах 32 країн світу – в університетах або інших підготованих установах. Традиційний формат ЗНО такої можливості не передбачав, уточнив очільник МОН. Таку ж процедуру розглядають і на 2023 рік як альтернативу.
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Коли розпочнеться реєстрація на НМТ – 2023
Очільник МОН Сергій Шкарлет повідомив, що реєстрація на НМТ стартує у квітні 2023 року.
Тестування вступників мають відбутися у червні – липні 2023 року у межах основної та додаткової сесій.
Для вступу у 2023 році можна буде використати результати:
- НМТ 2023 року;
- НМТ 2022 року;
- ЗНО 2020 – 2021 років.
Якими будуть тестові завдання НМТ
Шкарлет також повідомив, що тестові завдання укладуть згідно з програмами незалежного оцінювання з відповідних предметів. Також у міністерстві розповіли, якими будуть вступні іспити у виші у 2023 році. НМТ міститиме обов'язковий та додатковий блоки.
Обов'язковий блок НМТ
Обов'язковий блок cкладатиметься із чотирьох предметів:
- української мови;
- математики;
- історії України;
- іноземної мови (на вибір вступників будуть запропоновані англійська, французька, німецька та іспанська мови).
Учасники упродовж 90 хвилин виконуватимуть завдання з української мови та математики. Після короткої перерви ще 90 хвилин працюватимуть над завданнями з історії України та іноземної мови.
Додатковий блок НМТ
В окремий день вступники зможуть скласти додатковий блок НМТ з фізики, хімії чи біології, результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови.
Тестування з додаткових предметів триватиме 75 хвилин.Важливо! Змінити формат проведення вступних випробувань можливо лише після ухвалення відповідного Закону, що є компетенцією Верховної Ради України.