"Не можем сорвать кампанию": Шкарлетт рассказал об альтернативе поступления в вузы в 2023 году

В 2022 году выпускники школ не имели возможности сдавать традиционное ВНО. Они писали НМТ и по его результатам поступали в вузы.

Глава министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлетт в эфире национального телемарафона рассказал, что в 2023 году основным инструментом поступления в вузы будет внешнее независимое оценивание. Однако МОН готовит альтернативу, учитывая полномасштабную войну.

Важно Национальный мультипредметный тест – 2023: когда начнется регистрация

Как будут поступать у вузы абитуриенты в 2023 году

Так, министр рассказал, что именно ВНО является приоритетным и является единственным инструментом поступления в вузы в 2023 году. Однако МОН готовит альтернативу такому поступлению на случай активных боевых действий.

Мы не можем сорвать вступительную кампанию. Минобразования подготовило соответствующую альтернативу – расширенный национальный мультипредметный тест. Соответствующий законопроект уже проголосовали на заседании правительства, и мы его направляем в Верховную Раду,

– рассказал Шкарлетт.

Почему НМТ во время войны более эффективно

Министр при этом добавил, что именно НМТ дал возможность абитуриентам, оказавшимся за границей из-за войны, вступить в вузы Украины в 2022 году.

Таких человек было более чем 30 тысяч. Они сдавали тест в 52 городах 32 стран мира – в университетах или других подготовленных учреждениях. Традиционный формат ВНО такой возможности не предусматривал, уточнил глава МОН. Такую же процедуру рассматривают и в 2023 году как альтернативу.

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Когда начнется регистрация на НМТ – 2023

Глава МОН Сергей Шкарлетт сообщил, что регистрация на НМТ стартует в апреле 2023 года.

Тестирование абитуриентов должно состояться в июне – июле 2023 года в рамках основной и дополнительной сессий.

Для вступления в 2023 году можно будет использовать результаты:

НМТ 2023;

НМТ 2022;

ВНО 2020 – 2021 годов.

Какими будут тестовые задания НМТ

Шкарлетт также сообщил, что тестовые задания составят согласно программам независимого оценивания по соответствующим предметам. Также в министерстве рассказали, какими будут вступительные экзамены в вузе в 2023 году. НМТ будет содержать обязательные и дополнительные блоки.

Обязательный блок НМТ

Обязательный блок будет состоять из четырех предметов:

украинского языка;

математики;

истории Украины;

иностранного языка (по выбору поступающих будут предложены английский, французский, немецкий и испанский языки).

Участники в течение 90 минут будут выполнять задания по украинскому языку и математике. После короткого перерыва еще 90 минут будут работать над задачами истории Украины и иностранного языка.

Дополнительный блок НМТ

В отдельный день поступающие смогут составить дополнительный блок НМТ по физике, химии или биологии, результатом которого можно будет заменить оценку по истории Украины или иностранному языку.

Тестирование по дополнительным предметам будет длиться 75 минут.

Изменить формат проведения вступительных экзаменов возможно только после принятия соответствующего Закона, являющегося компетенцией Верховной Рады Украины.