Чи платитимуть за навчання у вишах діти захисників та захисниць України
В Україні близько 30 – 40% вступників вчитимуться у вишах за кошти держави. Що цікаво, кількість пільговиків зросла.
Про це в ефірі національного телемарафону розповів заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко. При цьому наголосив, що діти захисників та захисниць навчатимуться за кошти держави.
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Чи платитимуть за навчання у вишах діти воїнів
За словами Вітренка, у середньому 15 – 20% дітей – пільгові категорії.
Посадовець при цьому повідомив, що Міносвіти подало пропозиції до Кабміну щодо кількості бюджетних місць у навчальних закладах на цей рік. Кількість бюджетних місць прописана у проєкті Мінекономіки в залежності від ситуації на ринку праці.
Також Вітренко розповів, що фахового молодшого бакалавра розраховано приблизно 35 тисяч бюджетних місць, на бакалавра – приблизно 77 тисяч місць денної форми навчання і близько 9 тисяч заочної форми навчання.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.