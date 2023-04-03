Чи платитимуть за навчання у вишах діти захисників та захисниць України

В Україні близько 30 – 40% вступників вчитимуться у вишах за кошти держави. Що цікаво, кількість пільговиків зросла.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко. При цьому наголосив, що діти захисників та захисниць навчатимуться за кошти держави.

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Чи платитимуть за навчання у вишах діти воїнів

За словами Вітренка, у середньому 15 – 20% дітей – пільгові категорії.

Посадовець при цьому повідомив, що Міносвіти подало пропозиції до Кабміну щодо кількості бюджетних місць у навчальних закладах на цей рік. Кількість бюджетних місць прописана у проєкті Мінекономіки в залежності від ситуації на ринку праці.