Крім того, кількість випускників дев'ятих класів становитиме близько 381 тисячі осіб. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.
Важливо Стартувала реєстрація на НМТ-2023: все, що потрібно знати абітурієнтам
Що варто знати про вступ на бюджет у виші у 2023 році
Вітренко уточнив, що 30 – 40% вступників навчатимуть за кошти держави.
Наразі на молодшого бакалавра – приблизно 35 тисяч бюджетних місць, на бакалавра буде приблизно 77 тисяч бюджетних місць денної форми навчання та близько дев'яти тисяч заочної форми навчання. Окремо на базі повної загальної середньої освіти – це медичні спеціальності, яких в системі МОН приблизно 1,5 тисячі, на базі магістра – приблизно 30 тисяч осіб,
– розповів заступник очільника МОН.
При цьому уточнив, що серед бюджетних місць орієнтовно 15 – 20% місць віддадуть пільговим категоріям.
На які спеціальності збільшать кількість бюджетних місць
Також Вітренко розповів, що у 2023 році МОН збільшило державне замовлення на ІТ-спеціальності та ті спеціальності, які будуть потрібні для відбудови країни. Це, зокрема, інженерні спеціальності, електротехніка, фізика, хімія, будівельники, інженери, архітектори.
Натомість не збільшуватимуть держзамовлення для юристів та економістів.
Читайте Вступна кампанія-2023: усе, що варто знати про зарахування на бакалаврат і в магістратуру
Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.