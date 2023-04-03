Крім того, кількість випускників дев'ятих класів становитиме близько 381 тисячі осіб. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

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Вітренко уточнив, що 30 – 40% вступників навчатимуть за кошти держави.

Наразі на молодшого бакалавра – приблизно 35 тисяч бюджетних місць, на бакалавра буде приблизно 77 тисяч бюджетних місць денної форми навчання та близько дев'яти тисяч заочної форми навчання. Окремо на базі повної загальної середньої освіти – це медичні спеціальності, яких в системі МОН приблизно 1,5 тисячі, на базі магістра – приблизно 30 тисяч осіб,

– розповів заступник очільника МОН.

При цьому уточнив, що серед бюджетних місць орієнтовно 15 – 20% місць віддадуть пільговим категоріям.

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На які спеціальності збільшать кількість бюджетних місць

Також Вітренко розповів, що у 2023 році МОН збільшило державне замовлення на ІТ-спеціальності та ті спеціальності, які будуть потрібні для відбудови країни. Це, зокрема, інженерні спеціальності, електротехніка, фізика, хімія, будівельники, інженери, архітектори.

Натомість не збільшуватимуть держзамовлення для юристів та економістів.

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Вступна кампанія – 2023: коротко