Кроме того, количество выпускников девятых классов составит около 381 тысяч человек. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.
Важно Стартовала регистрация на НМТ-2023: все, что нужно знать абитуриентам
Что следует знать о поступлении на бюджет в вузы в 2023 году
Витренко уточнил, что 30 – 40% поступающих будут обучать за средства государства.
На младшего бакалавра – примерно 35 тысяч бюджетных мест, на бакалавра будет примерно 77 тысяч бюджетных мест дневной формы обучения и около девяти тысяч заочной формы обучения. Отдельно на базе полного общего среднего образования – это медицинские специальности, которых в системе МОН примерно 1,5 тысячи, на базе магистра – примерно 30 тысяч человек,
– рассказал заместитель главы МОН.
При этом уточнил, что среди бюджетных мест ориентировочно 15 – 20% мест отдадут льготным категориям.
На какие специальности увеличат количество бюджетных мест
Также Витренко рассказал, что в 2023 году МОН увеличил государственный заказ на ІТ-специальности и специальности, которые будут нужны для восстановления страны. Это, в частности, инженерные специальности, электротехника, физика, химия, строители, инженеры, архитекторы.
В то же время не будут увеличивать госзаказ для юристов и экономистов.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.