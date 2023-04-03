Кроме того, количество выпускников девятых классов составит около 381 тысяч человек. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.

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Витренко уточнил, что 30 – 40% поступающих будут обучать за средства государства.

На младшего бакалавра – примерно 35 тысяч бюджетных мест, на бакалавра будет примерно 77 тысяч бюджетных мест дневной формы обучения и около девяти тысяч заочной формы обучения. Отдельно на базе полного общего среднего образования – это медицинские специальности, которых в системе МОН примерно 1,5 тысячи, на базе магистра – примерно 30 тысяч человек,

– рассказал заместитель главы МОН.

При этом уточнил, что среди бюджетных мест ориентировочно 15 – 20% мест отдадут льготным категориям.

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На какие специальности увеличат количество бюджетных мест

Также Витренко рассказал, что в 2023 году МОН увеличил государственный заказ на ІТ-специальности и специальности, которые будут нужны для восстановления страны. Это, в частности, инженерные специальности, электротехника, физика, химия, строители, инженеры, архитекторы.

В то же время не будут увеличивать госзаказ для юристов и экономистов.

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Вступительная кампания – 2023: кратко