Регистрация на тест состоится онлайн. Прежде всего, абитуриенты должны создать персональный кабинет.

Важно Вступительная кампания-2023: все, что следует знать о зачислении на бакалавриат и в магистратуру

Что следует знать о регистрации на НМТ-2023

Чтобы создать персональные кабинеты, поступающие должны воспользоваться специальным сервисом. Он размещен на вебсайте УЦОКО. Эта функция активируется одновременно с началом регистрации.

Для регистрации на НМТ, абитуриент должен самостоятельно создать персональный кабинет на вебсайте УЦОКО и выполнить в нем следующие действия:

внести личные данные и информацию по участию в НМТ;

скачать в электронной форме сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов;

подтвердить желание принять участие в НМТ;

отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр;

сформировать Сертификат НМТ в 2023 году.



Как зарегистрироваться на НМТ-2023 / УЦОКО

Копии каких документов необходимы для регистрации

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий информацию об образовании: справка с места обучения, которая подтверждает, что лицо завершает получение полного общего среднего образования в 2023 году (для выпускников этого года), или свидетельство о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет);

документ, что подтверждает внесенную информацию о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП): карточки налогоплательщика или паспорта гражданина Украины, в который внесены данные о РНОКПП.



Как зарегистрироваться на НМТ-2023 / УЦОКО

Также можно добавить копии:

свидетельства об изменении имени, и/или свидетельства о браке, и/или свидетельства о расторжении брака (для лиц, в документах которых есть разногласия в персональных данных);

медицинского выводу о создании особых (специальных) условий для прохождения внешней оценки;

нотариально заверенного перевода на украинский язык документов, предоставленных для регистрации (для лиц, подающих документы, оформленные на иностранном языке);

документа, подтверждающего причину невнесения информации о РНОКПП;

документа, подтверждающего причину, которая делает невозможным участие в основных сессиях НМТ.

Важно! Каждая копия документа, которую потенциальный участник НМТ будет загружать в персональном кабинете, должна быть сканированой или сфотографированой копией его оригинала в виде отдельного файла в формате .png или .jpg размером не более 1 Мб; изображение должно быть четким и полноразмерным (без обрезки сторон документа); текст на изображении должен быть разборчивым и свободно читаемым.

Как выбрать дополнительный предмет

Во время регистрации поступающий сможет выбрать предмет дополнительного блока. А еще населенный пункт в Украине или за границей, где он будет сдавать НМТ.

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Украинский язык и математика будут автоматически указаны в сервисе регистрации. Поступающему нужно будет выбрать из предложенного перечня только один из предметов второго блока НМТ. Выбрать несколько предметов дополнительного блока нельзя, ведь НМТ будет цельным (состоит из двух блоков, в которые будут входить три предмета). Так что регистрация для прохождения тестирования по меньшему или большему количеству предметов невозможна.

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После передачи информации на обработку до 7 мая в персональном кабинете можно будет вносить изменения в информацию о:

название учебного предмета дополнительного блока, по которому поступающий желает пройти тестирование;

населенный пункт в Украине или за границей, где он будет находиться в дни проведения НМТ;

потребность в прохождении НМТ во время дополнительных сессий.

Подтверждением факта регистрации для участия в НМТ есть Сертификат.

Его поступающий сможет сформировать в своем персональном кабинете в случае подтверждения региональным центром регистрации поступающего для участия в НМТ. Эта функция станет доступна не позднее чем через семь календарных дней со дня передачи информации на обработку.

Вступительная кампания – 2023: кратко