Регистрация на тест состоится онлайн. Прежде всего, абитуриенты должны создать персональный кабинет.
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Что следует знать о регистрации на НМТ-2023
Чтобы создать персональные кабинеты, поступающие должны воспользоваться специальным сервисом. Он размещен на вебсайте УЦОКО. Эта функция активируется одновременно с началом регистрации.
Для регистрации на НМТ, абитуриент должен самостоятельно создать персональный кабинет на вебсайте УЦОКО и выполнить в нем следующие действия:
- внести личные данные и информацию по участию в НМТ;
- скачать в электронной форме сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов;
- подтвердить желание принять участие в НМТ;
- отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр;
- сформировать Сертификат НМТ в 2023 году.
Как зарегистрироваться на НМТ-2023 / УЦОКО
Копии каких документов необходимы для регистрации
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий информацию об образовании: справка с места обучения, которая подтверждает, что лицо завершает получение полного общего среднего образования в 2023 году (для выпускников этого года), или свидетельство о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет);
- документ, что подтверждает внесенную информацию о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП): карточки налогоплательщика или паспорта гражданина Украины, в который внесены данные о РНОКПП.
Как зарегистрироваться на НМТ-2023 / УЦОКО
Также можно добавить копии:
- свидетельства об изменении имени, и/или свидетельства о браке, и/или свидетельства о расторжении брака (для лиц, в документах которых есть разногласия в персональных данных);
- медицинского выводу о создании особых (специальных) условий для прохождения внешней оценки;
- нотариально заверенного перевода на украинский язык документов, предоставленных для регистрации (для лиц, подающих документы, оформленные на иностранном языке);
- документа, подтверждающего причину невнесения информации о РНОКПП;
- документа, подтверждающего причину, которая делает невозможным участие в основных сессиях НМТ.
Как выбрать дополнительный предмет
Во время регистрации поступающий сможет выбрать предмет дополнительного блока. А еще населенный пункт в Украине или за границей, где он будет сдавать НМТ.
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Украинский язык и математика будут автоматически указаны в сервисе регистрации. Поступающему нужно будет выбрать из предложенного перечня только один из предметов второго блока НМТ. Выбрать несколько предметов дополнительного блока нельзя, ведь НМТ будет цельным (состоит из двух блоков, в которые будут входить три предмета). Так что регистрация для прохождения тестирования по меньшему или большему количеству предметов невозможна.
После передачи информации на обработку до 7 мая в персональном кабинете можно будет вносить изменения в информацию о:
- название учебного предмета дополнительного блока, по которому поступающий желает пройти тестирование;
- населенный пункт в Украине или за границей, где он будет находиться в дни проведения НМТ;
- потребность в прохождении НМТ во время дополнительных сессий.
Его поступающий сможет сформировать в своем персональном кабинете в случае подтверждения региональным центром регистрации поступающего для участия в НМТ. Эта функция станет доступна не позднее чем через семь календарных дней со дня передачи информации на обработку.
Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.