Реєстрація на тест відбудеться онлайн. Перш за все абітурієнти мають створити персональний кабінет.
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Що варто знати про реєстрацію на НМТ-2023
Аби створити персональні кабінети, вступники повинні скористатися спеціальним сервісом. Він розміщений на вебсайті УЦОЯО. Ця функція активується одночасно з початком реєстрації.
Для реєстрації на НМТ, абітурієнт має самостійно створити персональний кабінет на вебсайті УЦОЯО та виконати в ньому такі дії:
- внести особисті дані й інформацію щодо участі в НМТ;
- завантажити в електронній формі сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів;
- підтвердити бажання взяти участь у НМТ;
- надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру;
- сформувати Сертифікат НМТ 2023 року.
Як зареєструватися на НМТ-2023 / УЦОЯО
Копії яких документів потрібні для реєстрації
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- документ, що підтверджує інформацію про освіту: довідка з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2023 році (для цьогорічних випускників), або свідоцтво про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);
- документ, що підтверджує внесену інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП): картки платника податків або паспорта громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП.
Як зареєструватися на НМТ-2023 / УЦОЯО
Також можна додати копії:
- свідоцтва про зміну імені, та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних);
- медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання;
- нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації (для осіб, які подають документи, оформлені іноземною мовою);
- документа, що підтверджує причину невнесення інформації про РНОКПП;
- документа, що підтверджує причину, яка унеможливлює участь в основних сесіях НМТ.
Як вибрати додатковий предмет
Під час реєстрації вступник матиме змогу вибрати предмет додаткового блоку. А ще населений пункт в Україні або за кордоном, де він складатиме НМТ.
До теми НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
Українська мова та математика будуть автоматично зазначені в сервісі реєстрації. Вступникові потрібно буде вибрати із запропонованого переліку лише один із предметів другого блоку НМТ. Вибрати кілька предметів додаткового блоку не можна, адже НМТ буде цілісним (складатиметься з двох блоків, до яких входитиме три предмети). Тож реєстрація для проходження тестування з меншої або більшої кількості предметів неможлива.
Після надсилання інформації на обробку до 7 травня в персональному кабінеті можна буде вносити зміни до інформації про:
- назву навчального предмета додаткового блоку, з якого вступник бажає пройти тестування;
- населений пункт в Україні або за кордоном, де він перебуватиме в дні проведення НМТ;
- потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій.
Його вступник матиме змогу сформувати у своєму персональному кабінеті в разі підтвердження регіональним центром реєстрації вступника для участі в НМТ. Ця функція стане доступною не пізніше ніж через сім календарних днів із дня надсилання інформації на обробку.
Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.