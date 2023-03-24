Реєстрація на тест відбудеться онлайн. Перш за все абітурієнти мають створити персональний кабінет.

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Що варто знати про реєстрацію на НМТ-2023

Аби створити персональні кабінети, вступники повинні скористатися спеціальним сервісом. Він розміщений на вебсайті УЦОЯО. Ця функція активується одночасно з початком реєстрації.

Для реєстрації на НМТ, абітурієнт має самостійно створити персональний кабінет на вебсайті УЦОЯО та виконати в ньому такі дії:

внести особисті дані й інформацію щодо участі в НМТ;

завантажити в електронній формі сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів;

підтвердити бажання взяти участь у НМТ;

надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру;

сформувати Сертифікат НМТ 2023 року.



Як зареєструватися на НМТ-2023 / УЦОЯО

Копії яких документів потрібні для реєстрації

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

документ, що підтверджує інформацію про освіту: довідка з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2023 році (для цьогорічних випускників), або свідоцтво про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);

документ, що підтверджує внесену інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП): картки платника податків або паспорта громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП.



Як зареєструватися на НМТ-2023 / УЦОЯО

Також можна додати копії:

свідоцтва про зміну імені, та/або свідоцтва про шлюб, та/або свідоцтва про розірвання шлюбу (для осіб, у документах яких є розбіжності в персональних даних);

медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього оцінювання;

нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих для реєстрації (для осіб, які подають документи, оформлені іноземною мовою);

документа, що підтверджує причину невнесення інформації про РНОКПП;

документа, що підтверджує причину, яка унеможливлює участь в основних сесіях НМТ.

Важливо! Кожна копія документа, яку потенційний учасник НМТ завантажуватиме в персональному кабінеті, повинна бути сканованою або сфотографованою копією його оригіналу у вигляді окремого файлу у форматі .png або .jpg розміром не більше 1 Мб; зображення повинно бути чітким та повнорозмірним (без обрізань сторін документа); текст на зображенні має бути розбірливим і вільно читатися.

Як вибрати додатковий предмет

Під час реєстрації вступник матиме змогу вибрати предмет додаткового блоку. А ще населений пункт в Україні або за кордоном, де він складатиме НМТ.

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Українська мова та математика будуть автоматично зазначені в сервісі реєстрації. Вступникові потрібно буде вибрати із запропонованого переліку лише один із предметів другого блоку НМТ. Вибрати кілька предметів додаткового блоку не можна, адже НМТ буде цілісним (складатиметься з двох блоків, до яких входитиме три предмети). Тож реєстрація для проходження тестування з меншої або більшої кількості предметів неможлива.

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Після надсилання інформації на обробку до 7 травня в персональному кабінеті можна буде вносити зміни до інформації про:

назву навчального предмета додаткового блоку, з якого вступник бажає пройти тестування;

населений пункт в Україні або за кордоном, де він перебуватиме в дні проведення НМТ;

потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій.

Підтвердженням факту реєстрації для участі в НМТ є Сертифікат.

Його вступник матиме змогу сформувати у своєму персональному кабінеті в разі підтвердження регіональним центром реєстрації вступника для участі в НМТ. Ця функція стане доступною не пізніше ніж через сім календарних днів із дня надсилання інформації на обробку.

Вступна кампанія – 2023: коротко