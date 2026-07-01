Українці, які завершили навчання за кордоном, можуть вступити у виші України без НМТ

Цьогоріч українські абітурієнти, які завершили навчання у школах країн Європи, вперше зможуть вступити до ЗВО України без складання НМТ. Замість нього їм зарахують результати їхніх національних випускних іспитів.

Про це РБК-Україна розповів заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.

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Які іспити зарахують

Посадовець каже, що мовиться про українців, які отримали атестат за кордоном та мають результати таких іспитів:

Matura (Польща);

Abitur (Німеччина);

Baccalauréat (Франція).

Такі результати можуть бути зараховані замість відповідних предметів НМТ. Це рішення ухвалює приймальна комісія закладу вищої освіти на підставі документів вступника і правил прийому,

– уточнив Трофименко.

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Як переводитимуть бали

Методика перерахунку оцінок закордонних іспитів в українську 200-бальну шкалу прописана у додатку 11 до Порядку прийому.

Трофименко навів як приклад польську матуру, де мінімальний поріг становить 30%.

Якщо вступник отримав 65% з предмета, формула така: 30% відповідають 100 балам української шкали, 100% – 200 балам. У такому прикладі 65% перераховуються у 150 балів,

– зазначив він.

Що мають знати вступники

Таким абітурієнтам необхідно мати офіційний атестат, легалізований у встановленому порядку, з нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.

Трофименко при цьому радить вступникам заздалегідь звертатися до приймальних комісій обраних вишів.