Українці, які завершили навчання за кордоном, можуть вступити у виші України без НМТ
Цьогоріч українські абітурієнти, які завершили навчання у школах країн Європи, вперше зможуть вступити до ЗВО України без складання НМТ. Замість нього їм зарахують результати їхніх національних випускних іспитів.
Про це РБК-Україна розповів заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.
Дивіться також НМТ – 2026: коли будуть результати і як отримати витяг
Які іспити зарахують
Посадовець каже, що мовиться про українців, які отримали атестат за кордоном та мають результати таких іспитів:
- Matura (Польща);
- Abitur (Німеччина);
- Baccalauréat (Франція).
Такі результати можуть бути зараховані замість відповідних предметів НМТ. Це рішення ухвалює приймальна комісія закладу вищої освіти на підставі документів вступника і правил прийому,
– уточнив Трофименко.
Дивіться також Вступна кампанія стартувала: як і де зареєструвати електронний кабінет
Як переводитимуть бали
Методика перерахунку оцінок закордонних іспитів в українську 200-бальну шкалу прописана у додатку 11 до Порядку прийому.
Трофименко навів як приклад польську матуру, де мінімальний поріг становить 30%.
Якщо вступник отримав 65% з предмета, формула така: 30% відповідають 100 балам української шкали, 100% – 200 балам. У такому прикладі 65% перераховуються у 150 балів,
– зазначив він.
Що мають знати вступники
Таким абітурієнтам необхідно мати офіційний атестат, легалізований у встановленому порядку, з нотаріально засвідченим перекладом українською мовою.
Трофименко при цьому радить вступникам заздалегідь звертатися до приймальних комісій обраних вишів.
- Раніше ми розповідали, що робити, якщо не склали НМТ у 2026 році.