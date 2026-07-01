Об этом РБК-Украина рассказал заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко.
Смотрите также НМТ – 2026: когда будут результаты и как получить выписку
Какие экзамены будут засчитаны
Чиновник отмечает, что речь идет об украинцах, получивших аттестат за рубежом и имеющих результаты следующих экзаменов:
- Matura (Польша);
- Abitur (Германия);
- Baccalauréat (Франция).
Такие результаты могут быть зачтены вместо соответствующих предметов НМТ. Это решение принимает приемная комиссия высшего учебного заведения на основании документов абитуриента и правил приема,
– уточнил Трофименко.
Смотрите также : Вступительная кампания стартовала: как и где зарегистрировать электронный кабинет
Как будут пересчитывать баллы
Методика пересчета оценок зарубежных экзаменов в украинскую 200-балльную шкалу прописана в приложении 11 к Порядку приема.
Трофименко привел в качестве примера польскую матуру, где минимальный порог составляет 30%.
Если абитуриент получил 65% по предмету, формула такова: 30% соответствуют 100 баллам украинской шкалы, 100% – 200 баллам. В данном примере 65% пересчитываются в 150 баллов,
– отметил он.
Что должны знать абитуриенты
Таким абитуриентам необходимо иметь официальный аттестат, легализованный в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на украинский язык.
Трофименко при этом советует абитуриентам заранее обращаться в приемные комиссии выбранных вузов.
- Ранее мы рассказывали, что делать, если не сдали НМТ в 2026 году.