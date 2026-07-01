Об этом РБК-Украина рассказал заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко.

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Какие экзамены будут засчитаны

Чиновник отмечает, что речь идет об украинцах, получивших аттестат за рубежом и имеющих результаты следующих экзаменов:

Matura (Польша);

Abitur (Германия);

Baccalauréat (Франция).

Такие результаты могут быть зачтены вместо соответствующих предметов НМТ. Это решение принимает приемная комиссия высшего учебного заведения на основании документов абитуриента и правил приема,

– уточнил Трофименко.

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Как будут пересчитывать баллы

Методика пересчета оценок зарубежных экзаменов в украинскую 200-балльную шкалу прописана в приложении 11 к Порядку приема.

Трофименко привел в качестве примера польскую матуру, где минимальный порог составляет 30%.

Если абитуриент получил 65% по предмету, формула такова: 30% соответствуют 100 баллам украинской шкалы, 100% – 200 баллам. В данном примере 65% пересчитываются в 150 баллов,

– отметил он.

Что должны знать абитуриенты

Таким абитуриентам необходимо иметь официальный аттестат, легализованный в установленном порядке, с нотариально заверенным переводом на украинский язык.

Трофименко при этом советует абитуриентам заранее обращаться в приемные комиссии выбранных вузов.