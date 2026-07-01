Ранее, 25 июня, началась регистрация абитуриентов, поступающих по результатам 9 классов. Об этом сообщает Государственное предприятие "ИНФОРЕСУРС".

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Как зарегистрировать электронный кабинет

Для поступления в вуз необходимо создать электронный кабинет. Для этого нужно зайти на сайт ЕДЕБО. Для регистрации требуются:

электронная почта, к которой у вас есть доступ;

пароль для входа в кабинет (придумайте и запомните);

серия и номер документа о ранее полученном образовании (основание для поступления);

номер, PIN-код и год получения сертификата НМТ или экзаменационного листка ЕВИ/ЕФВВ/ЕВВ;

в случае отсутствия сертификата/экзаменационного листка – тип и номер документа, удостоверяющего личность, или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП, старое название – идентификационный код).

Перед регистрацией обязательно ознакомьтесь с инструкциями, размещенными на сайте "Вступ-2026" в разделе "Информационные материалы".

Уже доступны разъяснения для абитуриентов, поступающих в вузы на программу бакалавриата (магистратуры медицинского, ветеринарного, фармацевтического направлений):

Начало подачи заявлений – 19 июля.

Для абитуриентов, поступающих в колледжи на основе полного общего среднего образования (11 классов) или диплома квалифицированного рабочего:

Начало подачи заявлений – 6 июля.

Поступление на основе 9 классов:

Начало подачи заявлений – 1 июля.

Все абитуриенты колледжей и вузов должны зарегистрировать электронные кабинеты и подавать электронные заявления (за небольшим исключением, определенным Порядками приема).

В то же время абитуриенты в профтехучилища могут подавать как электронные заявления через личный кабинет, так и бумажные заявления в учебное заведение (по желанию). Для них регистрация личных кабинетов доступна с 25 июня.

Электронные кабинеты будут работать до 15 октября. То есть зарегистрировать кабинет можно как в отдельно предусмотренный для этого период – до начала подачи заявлений, так и в течение срока приема заявлений, определенного в соответствии с соответствующими траекториями поступления.