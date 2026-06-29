В ходе приемной кампании 2026 года абитуриентам важно не только хорошо сдать НМТ, но и понимать, как именно результаты тестирования повлияют на поступление, сообщает "Освіта.ua". Для каждой специальности определены весовые коэффициенты, которые показывают значимость результатов отдельных предметов и влияют на расчет конкурсного балла.
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Что такое весовые коэффициенты НМТ 2026
Будущим студентам стоит заранее знать, на какие дисциплины обратить больше внимания во время подготовки. Весовой коэффициент – это показатель, который определяет, насколько результат по определенному предмету НМТ влияет на конкурсный балл абитуриента. То есть один и тот же балл по разным предметам может иметь разный "вес" в зависимости от выбранной специальности.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Например, для поступления на технические специальности большую роль могут играть результаты по математике, тогда как для гуманитарных направлений важнее могут быть украинский язык или история Украины.
Коэффициенты устанавливаются в соответствии с особенностями каждой области знаний. Они помогают университетам оценить подготовку абитуриентов именно по тем предметам, которые в наибольшей степени связаны с будущим обучением.
Какие весовые коэффициенты учитываются при поступлении
При поступлении на бакалавриат в 2026 году конкурсный балл формируется на основе результатов НМТ с учетом коэффициентов, установленных для каждой специальности. Поэтому перед выбором образовательной программы стоит проверить, какие предметы будут иметь наибольшее влияние.
Для одних направлений ключевым может быть математика, для других – иностранный язык, биология, физика или химия. В то же время украинский язык является одним из базовых предметов, который учитывается при поступлении на все специальности.
Абитуриентам рекомендуют заранее ознакомиться с таблицей весовых коэффициентов НМТ 2026, чтобы правильно распределить время на подготовку. Высокий результат по предмету, имеющему более высокий коэффициент для конкретной специальности, может существенно повлиять на шансы поступить в желанный университет.