Під час вступної кампанії 2026 року абітурієнтам важливо не лише добре скласти НМТ, а й розуміти, як саме результати тестування вплинуть на вступ, повідомляє Освіта.ua. Для кожної спеціальності визначені вагові коефіцієнти, які показують значущість результатів окремих предметів і впливають на розрахунок конкурсного бала.

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Що таке вагові коефіцієнти НМТ 2026

Майбутнім студентам варто заздалегідь знати, на які дисципліни звернути більше уваги під час підготовки. Ваговий коефіцієнт – це показник, який визначає, наскільки результат певного предмета НМТ впливає на конкурсний бал вступника. Тобто один і той самий бал із різних предметів може мати різну "вагу" залежно від обраної спеціальності.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Наприклад, для вступу на технічні спеціальності більшу роль можуть відігравати результати з математики, тоді як для гуманітарних напрямів важливішими можуть бути українська мова чи історія України.

Коефіцієнти встановлюють відповідно до особливостей кожної галузі знань. Вони допомагають університетам оцінити підготовку вступників саме з тих предметів, які найбільше пов'язані з майбутнім навчанням.

Які вагові коефіцієнти враховують під час вступу

Під час вступу на бакалаврат у 2026 році конкурсний бал формують із результатів НМТ з урахуванням визначених коефіцієнтів для кожної спеціальності. Тому перед вибором освітньої програми варто перевірити, які предмети матимуть найбільший вплив.

Для одних напрямів ключовим може бути математика, для інших – іноземна мова, біологія, фізика чи хімія. Водночас українська мова є одним із базових предметів, який враховується під час вступу на всі спеціальності.

Абітурієнтам радять ознайомитися з таблицею вагових коефіцієнтів НМТ 2026 заздалегідь, щоб правильно розподілити час на підготовку. Високий результат із предмета, який має більший коефіцієнт для конкретної спеціальності, може суттєво вплинути на шанси отримати місце в омріяному університеті.